Un texte de Lyssia Baldini

Deux Francothons

Le Francothon est de retour à Edmonton et à Calgary cette fin de semaine!

Faites partie de votre histoire, c'est sous ce thème que le Francothon souligne l'histoire des Francos-Albertains à Edmonton. Encouragez vos associations francophones tout en profitant d'un spectacle mémorable. Les artistes invités sont Daniel Gervais, Roger Dallaire, la lauréate de Polyfonik Renelle Ray, Jason Kodie, Joelle Préfontaine et Yao.

Francothon Alberta Photo : Radio-Canada

Le Francothon d'Edmonton est diffusé en direct à l'émission La croisée, sur Radio-Canada ICI Première, en direct de La Cité francophone. L’équipe du Téléjournal sera également sur place.

Il y aura des bouchées gratuites, un bar payant et des activités pour les enfants.



Ne manquez pas cette soirée remplie de surprises et de divertissements à La Cité francophone, le 2 novembre dès 15 h 30.

Francothon Alberta 2018 Photo : Radio-Canada

À Calgary, c'est avec un procès simulé que le Francothon sera lancé!

Venez appuyer les sept prisonniers:

Anil Risbud et Selina Kruchten : au profit de l’École Notre-Dame-de-la Paix

Joanne Bourchard-Lacoste : au profit de l’École Sainte-Marguerite-Bourgeoys

Diane Boutin : au profit des fonds Catholique FrancoSud

Anne-Marie Boucher : au profit du fonds de l’École de La Rose Sauvage

Caroline Magnan : au profit du fonds de la famille Marilyn-et-Denis Magnan

Yann Gingras : au profit du fonds de la Fédération du sport francophone de l'Alberta (FSFA )

Le Francothon a lieu à la mezzanine de Gasoline Alley, au Heritage Park de 16 h à 18 h.

Le Duo d’artistes « Conversation » formé de Sabine Lecorre-Moore et Patricia Lortie, inviteront le public à participer à une activité artistique interactive. Photo : ACFA régionale de Calgary

Après le Francothon, l’ACFA régionale de Calgary présente son 5e GALA de reconnaissance de la francophonie.

Revivez les grands événements de la francophonie et célébrez les personnes qui ont marqué la communauté francophone de Calgary.

Plusieurs artistes sont invités pour animer la soirée.

Le gala se déroule à 18 h, au Gasoline Alley, au Heritage Park.

Edmonton



Lest We Forget: A Musical Tribute

C’est une tradition, depuis maintenant 28 ans, pour la Légion canadienne et les groupes musicaux de la Cosmopolitan Music Society, de rendre hommage aux militaires canadiens et canadiennes pour leur grande contribution.

Novembre 2018 marque les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. Photo : Bottom Line Productions

Les cérémonies débuteront par une marche militaire et seront suivies d'un concert avec des artistes invités, dont le Capitaine Christopher Embree de l’orchestre du Régiment Royal de l’Artillerie canadienne.



Le concert a lieu le dimanche 4 novembre à 18 h 30, au Winspear, à Edmonton

EDMONTON et CALGARY

Beautiful - The Carole King Musical

La comédie musicale raconte la vie de Carole King, une des légendes de la musique des années 1970.

L'artiste Sarah Bockel dans le rôle de Carole King, à Carnegie Hall. Photo : Joan Marcus

Alors qu'elle s'appelait encore Carole Klein, une adolescente passionée de Brooklyn, elle s’est frayé un chemin vers la musique. Ce n’est que lorsque tout s’écroule dans sa vie qu’elle développe réellement son style.

Les trois amis de Carole King, Cynthia Weil, Jacob Heimer, Barry Mann et Gerry Goffin. Photo : Joan Marcus

La comédie musicale raconte l’histoire vraie et inspirante de la montée remarquable de cette chanteuse.

La chanson « The Locomotion » Photo : Joan Marcus

Les spectacles sont présentés à l'auditorium du Jubilée de Calgary du 30 octobre au 4 novembre et à celui d’Edmonton du 6 au 11 novembre.

CALGARY

Joann Falletta conducts spanish guitar

L’Orchestre philharmonique de Calgary présente Joann Felletta.



Cette chef d’orchestre est la première femme à diriger les plus grands orchestres d'Amérique du Nord.

La chef d'orchestre Joann Falletta Photo : DAVID A. BELOFF

Elle a été acclamée par le New York Times comme étant l’une des meilleures de sa génération.



Lors de ce spectacle, elle dirige l’artiste invité, de renommée internationale, le guitariste albanais Petrit Çeku. Il est reconnu, entre autres, pour sa sensibilité et son expressivité.

Le guitariste Petrit Çeku Photo : Orchestre philharmonique

On pourra apprécier des oeuvres de Ginastra, Debussy et de Rimsky-Korsakov.

Le concert a lieu les vendredi 2 et samedi 3 novembre à 19 h 30 à la salle Jack Singer du Arts Commons.

BANFF

Le Festival du livre et du film de montagne de Banff

Partez à la découverte d'endroits spectaculaires et vivez des sensations fortes au Festival du livre et du film de montagne de Banff!

La remise de prix pour les films se fera le dimanche 4 novembre à 20 h au théâtre Margaret Greenham. Photo : Courtoisie Capitaine Bob Shepton

Banff est le lieu de convergence pour les amateurs de livres et de films de montagne.

Le festival ne cesse d'émerveiller et de surprendre depuis plus de 40 ans. Il présente année après année son lot d'invités de marque et de récits à couper le souffle.

Le festival présente plus de 75 films. Photo : Banff Mountain Film Festival

Le festival nous fait découvrir plus de 550 endroits dans 40 pays du monde!

Ne manquez pas ces images qui créeront des sensations fortes, jusqu'au 4 novembre, au Centre des arts de Banff.

Voilà pour cette semaine, bonnes sorties!