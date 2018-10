Les étapes de traduction et de conception d’une version française du site web Simple Steps sont en cours depuis maintenant deux ans, selon la chercheuse principale Geneviève Roy-Wsiaki, qui est professeure de psychologie à l’Université de Saint-Boniface.

Grâce à des vidéos explicatives, des animations, ou encore des liens menant vers d’autres sites web spécialisés, le programme Simple Steps offre un guide de formation par étapes pour aider les parents à mieux comprendre le diagnostic de trouble du spectre de l’autisme de leur enfant.

Les parents pourront notamment s'instruire sur la manière d’améliorer les comportements appropriés et la manière de réduire ou éliminer les comportements considérés plus problématiques, et même d’en enseigner des nouveaux.

« C’est un outil qui a été créé en Irlande du Nord, où il y avait très peu de ressources pour les familles », indique Mme Roy-Wsiaki. « Plusieurs pays en ont vu les avantages et l’ont traduit pour propre communauté. Il y a des avantages pour les familles sur des listes d’attente ou qui vivent très éloignées de centre de services spécialisés », poursuit-elle.

Un manque de ressources

La chercheuse constate une pénurie de ressources pour les parents d’enfants avec un trouble du spectre de l’autisme.

« Avec la technologie d’aujourd’hui, on essaie justement de trouver des méthodes innovatrices d’offrir du soutien et les ressources nécessaires, mais c’est encore un domaine qui requiert beaucoup de financement et d’attention », ajoute-t-elle.

Le développement du site web en est maintenant à l’étape d’un projet pilote auprès des francophones. « Je cherche des bénévoles qui aimeraient jeter un coup d’œil, consulter le site web, et ensuite offrir leur rétroaction par le biais d’un questionnaire en ligne », indique Mme Roy-Wsiaki.

Pour les participants du projet pilote, l’accès au site sera gratuit pendant deux semaines. Un abonnement à vie à la version anglaise de Simple Steps coûte 50 $. Les chercheurs espèrent amasser des données avec ce projet pilote jusqu’au mois d'avril.

Avec des informations de Denis Michel-Thibeault