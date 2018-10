Notre enquête a permis de démontrer qu’il n’y aura heureusement jamais eu une réelle menace et nous pouvons confirmer qu’il s’agit d’un canular. L’enquête en est maintenant une de méfait publi c, explique l’inspecteur de la Force policière d’Edmundston, Steve Robinson.

La Force policière d’Edmundston menait une enquête après avoir reçu deux appels mercredi matin indiquant qu’un individu armé avait l’intention de se rendre dans une école. Après consultation auprès des autorités du DSFNO, toutes les écoles du district et les bureaux administratifs ont été fermés en raison des risques potentiels.

Des agents de la Force policière continuent d’interroger des gens qui pourraient permettre d’identifier le ou les responsables des appels.

À la lumière de ces informations, le District scolaire francophone du Nord-Ouest confirme que toutes les écoles et les bureaux administratifs seront ouverts jeudi. Le directeur du DSFNO, M. Luc Caron, affirme que la priorité est toujours la sécurité des élèves et du personnel.

Nous sommes soulagés du dénouement et tenons à remercier les parents pour leur compréhension , assure le directeur du DSFNO, Luc Caron. Chaque école est prête pour accueillir et accompagner les élèves et les membres du personnel dans leur retour en classe demain.

La Force policière indique enfin que l’Halloween peut se dérouler sans inquiétude.