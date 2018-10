Une chronique de Félix B. Desfossés

Soulignons d’abord qu’à ce moment, au moins six salles de cinéma sont en activité dans les villes soeurs : le Paramount, le Montcalm, l’Alexander, le Capitol, le Noranda et le cinéma Rouyn.

Le mythique Théâtre du Cuivre, lui, entre en activité au cours de 1968 également.

C’est aussi l’année où le réalisateur Jean-Luc Godard visite brièvement notre ville.

Au tout début du mois de janvier ‘68, le Ciné-Club des étudiants du Collège de Rouyn se rencontre afin de visionner le film québécois La corde au cou (1965), de Pierre Patry. S’en suit une longue discussion sur le cinéma québécois. Les détails de cette soirée sont d’ailleurs rapportés dans la section Art et culture du journal La Frontière par la journaliste Ann Beaudry-Gourd.

Les plus grands noms à Rouyn-Noranda

Au début du mois de mars, un congrès sur l’état du cinéma est organisée sous la thématique « le cinéma et les adolescents ».

Le Ciné-club des étudiants du collège de Rouyn, établissement qui vient tout juste de devenir le Cégep, d’ailleurs, semble être derrière cette organisation qui rassemble aussi des participants des écoles secondaires de la ville.

Est-ce possible de faire un lien entre ce congrès sur le cinéma et le développement du tout premier Festival du cinéma international de Rouyn-Noranda?

Difficile de le supposer.

Au cours des semaines suivant le congrès, on annonce la tenue d’un festival du cinéma canadien à Rouyn-Noranda.

Dès le début avril 1968, on est en mesure d’annoncer des dates et de présenter une programmation dans les pages de La Frontière.

Le festival va donc se dérouler sur sept soirs, à compter du 21 avril.

On y présentera chaque soir un bloc de deux heures de cinéma. Le premier film programmé à être dévoilé est Le festin des morts, réalisé par Fernand Dansereau. On apprend aussi que le réalisateur Jacques Leduc de l’ONF fait partie des invités d’honneur.

Puis on annonce une également un projet audacieux : présenter une rétrospective du cinéma canadien couvrant de 1926 à 1966!

Astataïon ou Le Festin des morts est un film réalisé en 1965 qui met en vedette Albert Millaire, Janine Sutto et Marcel Sabourin, entre autres. Il s’agit d’un film qui se déroule à l’époque de la Nouvelle-France dans lequel des missionnaires sont faits prisonniers par des Hurons.

On annonce par le suite que le film Chantal : en vrac, réalisé par Jacques Leduc, invité d’honneur du festival, sera présenté « en primeur ».

Est-ce une première mondiale? C’est possible… mais on ne le précise pas dans La Frontière. Chantal : en vrac, c’est probablement le premier film dans lequel on peut voir Chantal Renaud, qui était alors chanteuse. Elle connaissait le succès avec Comme un garçon, reprise de Sylvie Vartan.

Fait intéressant, des années plus tard, Jacques Leduc sera directeur de la photographie du documentaire L’erreur boréale de Richard Desjardins et Robert Monderie!

Un réel engouement

On sent l’excitation au journal La Frontière pour la tenue de cet événement. Non seulement plusieurs articles y sont-ils consacrés par Mme Beaudry-Gourd, mais Jean-Pierre Bonneville, directeur et éditorialiste de La Frontière, habituellement très conservateur et à la plume acerbe, publie un billet d’encouragement à l’événement.

C’est une excellente chose : nous aurons une bonne idée, en allant à ce festival, de l’importance de notre cinéma, de ce qu’il ne faut pas faire et faire pour que le cinéma canadien remplisse son rôle et atteigne une certaine plénitude de pensée et d’action , écrit-il.

Nos jeunes élites bougent. Notre meilleur encouragement, le plus chaud à leur coeur, c’est de participer, par notre présence, à la Semaine du cinéma canadien. Jean-Pierre Bonneville

Quel succès?

À ce jour, on ne sait pas précisément si la population a réellement répondu à l’appel, mais on sait que l’événement est revenu l’année suivante, cette fois, sous un autre nom et avec un nom beaucoup plus prestigieux!

Du 22 au 28 février 1969, on a présenté à Rouyn-Noranda le Festival du cinéma international. Littéralement le même nom que l’événement qu’on connaît ’aujourd’hui!

Des films représentant 14 pays y ont été présentés. Parmi ceux-ci, la tête d’affiche est accordé à La maison des vierges endormies de Kozaburo Yoshimura, d’après le roman de Yasunari Kawabata, prix Nobel de la littérature 1966.

Yoshimura est un grand réalisateur japonais, pionnier du médium, qui a réalisé une soixantaine de films durant sa carrière à compter de 1934!

On y présente aussi le film bulgare La mer, le film français L’homme qui ment, mettant en vedette Jean-Louis Trintignant, le film Falstaff d’Orson Welles, inspiré de l’Oeuvre de Shakespeare, mettant en vedette Jeanne Moreau, le film Ole Dole Doff, de la Suède et lilm français Le Socrate.

L’événement prend une grande importance dans les pages de La Frontière. De nouveau, plusieurs articles y sont consacrés, mais le cégep de Rouyn paye également une pleine page de publicité au Festival du cinéma international puis l’hebdo décide d’accorder sa Une à l’événement au cours des jours qui précèdent sa tenue.

Encore une fois, difficile d’évaluer la popularité de l’événement. Une chose est certaine, il ne semble pas y avoir eu de troisième édition de ce festival.

Valoriser le cinéma de répertoire

Par contre, au cinéma Montcalm, à compter de 1969, on adopte une programmation qu’on décrit comme du « cinéma d’art et de répertoire ». L’établissement se trouvait sur la rue Larivière, pas très loin du cégep.

On peut deviner que la clientèle visée par cette programmation était surtout estudiantine. Peut-être que cette programmation annuelle plus riche aura satisfait les étudiants du ciné-club. Peut-être, aussi, que les leaders du festival ont tout simplement fini leurs études...

Il faut attendre 1976 pour voir un nouveau festival de cinéma naître à Rouyn.

C’est la Semaine du cinéma régional. L’événement se déroule annuellement jusqu’à 1979, puis on prend un année de pause, en 1980, afin de donner un nouveau souffle à ce rassemblement cinématographique.

C’est finalement en 1981 que les trois mousquetaires, Jacques Matte, Louis Dallaire et Guy Parent mettent au monde le vrai Festival du cinéma international, celui que l’on connaît aujourd’hui!