« Nous allons nous pencher sur ce qui constitue les meilleures pratiques en matière de soutien offert à ceux qui ont servi le pays en tant que gouverneurs généraux », a confié M. Trudeau à la presse mercredi matin.

« Ce sont des gens qui ont répondu à l'appel et qui ont rendu un très grand service à ce pays », a-t-il ajouté.

Les Canadiens s'attendent à un certain niveau de transparence et d'imputabilité, et nous allons nous assurer d'aller de l'avant en ce sens de façon réfléchie. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

En plus d'une pension, les anciens gouverneurs généraux peuvent obtenir du financement de l'État pour des dépenses professionnelles et des voyages. Le programme existe depuis 1979, et s'appuie sur la notion voulant que les représentants de la reine ne prennent jamais complètement leur retraite.

Au cours des 13 dernières années, Mme Clarkson a ainsi facturé au gouvernement plus de 100 000 $ à 9 reprises depuis qu'elle a quitté Rideau Hall le 27 septembre 2005.

Il s'agit-là du montant minimal pour que les dépenses soient incluses dans les Comptes publics du Canada, un rapport détaillé des dépenses du gouvernement fédéral.