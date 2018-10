Un texte de Jessica Blackburn

J'ai toujours tripé sur l'Halloween, depuis que je suis toute petite. À un moment donné, j'ai commencé à me faire des beaux maquillages et ça a toujours été en s'améliorant. Donc, ça m'a donné le goût d'en faire plus et je me suis mise à faire des recherches. Je n'ai jamais arrêté. C'est une passion , explique l'artiste.

Au fil des ans, elle a développé ses propres techniques. Sans formation en maquillage, l'autodidacte a appris les rudiments du métier avec des photos et des vidéos.

En plus de sa passion pour le maquillage, Laurie Pronovost peint aussi des toiles. Photo : Radio-Canada/Jessica Blackburn

C'est par essai et erreur. J'ai tellement hypothéqué du temps et des fins de semaine et des soirées à regarder des vidéos, faire des tests, c'est vraiment l'apprentissage de 20 ans Laurie Pronovost

Ses créations connaissent beaucoup de succès. Elles lui ont valu de nombreux prix régionaux au cours des dernières années.

C'est sûr que je vais continuer de participer au festival Saggeek. Je participe toutes les années et j'ai toujours gagné. On commence déjà avec mon conjoint et ma jumelle de parler des prochains projets et c'est sûr qu'on va participer à toutes les années. Et si je me fais demander pour des petits contrats dans l'année, c'est sûr que je vais accepter parce que j'aime ça , ajoute-t-elle.

Laurie Pronovost n’arrive pas à vivre de sa passion. Sa plus grande satisfaction est de créer des toiles vivants.