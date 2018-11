La ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, Lisa MacLeod, doit présenter la semaine prochaine des changements au système d'aide sociale et au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, après avoir effectué une révision de 100 jours.

Lisa MacLeod avait confirmé à la fin du mois de juillet qu'elle mettait sur pause les programmes existants pour effectuer cette révision de ce qu'elle appelait un « rapiéçage de programmes incohérents » de l'aide sociale.

Ces programmes coûtent 10 milliards de dollars par année à la province et un million d'Ontariens en bénéficient.

Nous voulons nous assurer que ceux qui peuvent travailler en Ontario reçoivent l'aide dont ils ont besoin pour retourner sur la bonne voie et décrocher un emploi, et que ceux qui ne peuvent pas travailler reçoivent l'aide dont ils ont besoin. Lisa MacLeod, ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires

L'incertitude plane

Léonie Tchatat, présidente du groupe La Passerelle, un organisme d'aide à l'emploi pour les nouveaux arrivants, est impatiente de voir ce que propose la réforme.

Léonie Tchatat, fondatrice et présidente de la Passerelle Photo : Radio-Canada/Guillaume Cottin

Elle craint toutefois une réduction ou une abolition de certains services pour les bénéficiaires de l'aide sociale, comme pour l'obtention de certains médicaments d'ordonnance sans frais.

Quand on parle d'une réforme économique et de réduction de la dette (...), je pense que c'est positif. Toutefois, dans ce cas-ci, il ne faut pas que cela affecte les personnes les plus vulnérables et les plus marginalisées. Léonie Tchatat, présidente de l'organisme La Passerelle

Mary Marrone, du groupe Income Security Advocacy Centre, croit que le gouvernement de Doug Ford souhaite plus équilibrer son budget qu'à améliorer l'aide sociale .

Elle est néanmoins en accord avec la ministre MacLeod pour dire que le système actuel ne fonctionne pas. Ce qui est nécessaire, selon elle, est que plus d'agents soient investis dans le système.

Mme Marrone a participé à des études sur l'aide sociale et fait des recommandations au gouvernement pour améliorer le système, mais n'a pas été approchée par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires qui effectuait une révision des programmes en place.

La ministre MacLeod a martelé à de nombreuses reprises que le meilleur programme social est un emploi.

L'opposition officielle inquiète

La chef de l'opposition officielle à Queen's Park, Andrea Horwath, s'inquiète de compressions possibles dans les programmes d'aide sociale aux Ontariens.

C'est le même gouvernement qui a annulé le programme de revenu minimum de base avant d'avoir les conclusions du projet pilote. (...) Et maintenant nous avons une ministre prête à faire des changements sans avoir parlé avec des gens qui savent ce que c'est de vivre dans la pauvreté. Andrea Horwath, chef de l'opposition

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) de l'Ontario souligne que l'ancien gouvernement conservateur de Mike Harris avait réduit les prestations d'aide sociale de près de 22 %, et que le gouvernement actuel de Doug Ford a réduit de moitié l'augmentation prévue des prestations au cours des derniers mois.