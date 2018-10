Les arbres malades de la promenade des Estacades ont été coupés dans les derniers jours. La Ville a procédé mercredi à la coupe d’arbres situés près du poste de police, sur le boulevard des Forges.

La Ville avait mis en place un réseau de surveillance de l'agrile du frêne depuis quelques années pour éviter le pire.

Les autorités n'ont malgré tout pas eu le choix de procéder à la coupe des arbres les plus malades.

L’idée c’est de couper les arbres, les retirer du milieu pour éviter que l’agrile se propage dans les arbres voisins. Nancy Thériault, spécialiste en environnement à la Ville de Trois-Rivières.

Les troncs et les branches coupés seront jetés de manière à ne pas contaminer d’autres arbres non plus.

Trois-Rivières prévoit remplacer en 2019 les frênes abattus.