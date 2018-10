Un texte de Frédéric Pepin

Dans une vidéo publiée sur YouTube dans le cadre des fêtes de la rentrée universitaire, on voit des étudiants inciter leurs amis à se rassembler sur le quai après la fermeture des bars.

Photo soumise par l'instigateur de la pétition dans laquelle on voit des bouteilles et des canettes de bière sur les bancs du quai. Photo : Photo soumise

Dans sa pétition, qui a recueilli 600 signatures, Phillip Brown écrit depuis que la Ville a rénové les lieux pour les rendre plus attrayants pour les baigneurs, les fêtes nocturnes se sont multipliées . Il dit vouloir protéger les infrastructures, mais aussi éviter qu’un drame ne survienne.