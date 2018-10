Un texte de Yannick Bergeron

En vertu de cette déclaration, Alain Audet demeurera sous surveillance pendant une période de 10 ans au terme de sa détention. C’est le maximum permis par la Loi.

La peine de six ans et demi de prison a été décernée à la suite d’une entente intervenue entre la poursuite et la défense.

Puisqu'Alain Audet est incarcéré depuis son arrestation, il lui reste deux ans moins un jour à purger à sa peine.

Alain Audet a agressé Émilie Robichaud le 2 octobre 2015 dans le sentier linéaire de la rivière Saint-Charles.

La joggeuse avait été agressée alors qu'elle courait le long du parc linéaire de la rivière Saint-Charles. Photo : Radio-Canada

Frappée au visage

Il lui avait assené un violent coup au visage avec un sac contenant des objets très durs. Malgré le choc, la jeune femme, qui avait 25 ans à l’époque, a réussi à échapper à son agresseur alors qu'il tentait de l’emmener à l'écart.

En février dernier, Alain Audet a été déclaré coupable d'agression armée, de voies de fait causant des lésions, de menaces de mort et de séquestration. Il a été acquitté de l'accusation de tentative d'agression sexuelle qui pesait contre lui.

L'agresseur aux nombreux antécédents judiciaires a pris succinctement la parole devant la juge Chantal Pelletier afin de s'excuser pour le mal qu'il a fait.

Alain Audet lors de son interrogatoire Photo : SPVQ

« Pas assez sévère »

La juge a accepté la suggestion des avocats de la poursuite et la défense et prononcé la peine suggérée. Même si elle ne la trouve pas assez sévère, la juge convient que la proposition n’est pas déraisonnable.

Chantal Pelletier a souligné la présence d'esprit de la victime, qui a réussi à se sortir des griffes de son agresseur, évitant ainsi le pire.

Émilie Robichaud, qui est avocate, a subi des séquelles importantes, autant physiques que psychologiques. Elle vient tout juste de reprendre le travail.

La jeune femme est inquiète à l'idée qu'Audet soit libre dans deux ans.