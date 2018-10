En conférence de presse mercredi, l’entreprise a annoncé qu’elle comptait opérer huit lignes d’autocars dans le nord de l’Alberta d’ici la mi-novembre.

Le transporteur reliera Edmonton à Fort McMurray, Cold Lake, Lloydminster, Calgary et Jasper. Une autre ligne, une boucle au départ et à l’arrivée d’Edmonton, connectera Grande Prairie, Peace River et Slave Lake.

Ces trajets seront desservis par des autocars de plus petite taille que ceux qu’utilisait Greyhound. Ils auront une capacité de 20 places.

Selon Cold Shot, le recours à de plus petits véhicules entraînera une réduction des frais d’exploitation. La compagnie compte ainsi offrir des billets de 15 à 20 % moins chers que ceux de Greyhound.