Dans une lettre ouverte publiée mardi par le député britannique Damian Collins et cosignée par le député fédéral de Prince George, Bob Zimmer, les politiciens invitent Mark Zuckerberg à se présenter devant la Chambre des communes de la Grande-Bretagne le 27 novembre.

Lors de cette rencontre, les membres du comité espèrent étudier en détail les politiques numériques et « permettre à Facebook de discuter des mesures mises en place pour freiner la propagation de la désinformation sur sa plateforme et pour protéger les données des utilisateurs ».

Cette demande fait suite au scandale Cambridge Analytica et aux récentes fuites de données impliquant le réseau social.

Le président du comité des Communes sur la protection des renseignements personnels et l'éthique, Bob Zimmer, et le député de Toronto et vice-président du comité, Nathan Erskine, font partie des Canadiens qui seront de la rencontre.

« Nous avons invité M. Zuckerberg à se présenter devant nos comités à plusieurs reprises et nous nous attendons à ce qu’il fasse preuve de respect envers nos deux nations en se présentant lors de l’audience pour défendre les pratiques de sa plateforme », affirme Bob Zimmer.

L’invitation des députés n’oblige pas le président de Facebook à se présenter au parlement britannique le 27 novembre.