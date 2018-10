Elle n'attendra plus qu’il y ait eu un certain nombre d'accidents à une intersection avant d'analyser la pertinence d'y modifier la signalisation en ajoutant par exemple des panneaux d'arrêt ou des feux de circulation.

L’encadrement administratif des demandes de modifications à la signalisation a été modifié de telle sorte qu’on n’y indique plus les critères qui vont guider ces modifications, notamment celui du nombre d’accidents, a expliqué le conseiller Éric Alan Caldwell, responsable des transports dans l’administration Plante, lors de la réunion du comité exécutif, mercredi matin.

Les décisions devront désormais s’appuyer « sur les orientations de l’administration en matière de mobilité et de sécurité » et les modifications devront bien s’intégrer au réseau actuel de feux, a-t-il indiqué.

« On n’attendra plus d’atteindre un certain minimum pour partir des analyses. Toute bonne mesure, toute mesure utile pour prévenir le prochain accident vaut la peine d’être étudiée », a-t-il ajouté.

Projet Montréal avait promis de modifier la politique sur la sécurisation des intersections durant la première année de son mandat, soit avant lundi prochain.