Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

La coopérative de l'hebdomadaire a même été en mesure de redistribuer presque 20 000 $ dans la communauté en implications financières de tout acabit.

M.Turbide précise que ce sont les renégociations des contrats d'impression qui ont principalement permis au Placoteux de se donner une marge de manœuvre financière.

Avec Transcontinental, on a réussi à avoir une baisse de 25% du coût de nos impressions pour les quatre prochaines années. Ça nous positionne favorablement pour l'avenir. Louis Turbide, directeur général du Placoteux

À lire aussi : Compressions à l'hebdomadaire Le Placoteux du Kamouraska

Sans donner de détails sur la façon dont Le Placoteux y est parvenu, le directeur général note même une augmentation des revenus publicitaires locaux. Au cours de la prochaine année, c'est la diversification des revenus qui occupera principalement la charge de travail de Louis Turbide.

La seule façon que nous avons pour être là encore longtemps, c'est de maximiser nos ressources à l'interne. Par exemple, présentement, on fait exploser nos revenus avec notre département de graphisme en allant chercher de la sous-traitance. C'est quelque chose qui nous sera bénéfique à très long terme , explique M. Turbide.

Toutefois, le chemin vers le retour à la rentabilité n'a pas été sans heurt, selon M. Turbide. La restructuration a mené, entre autres, au congédiement d'un journaliste d'expérience bien connu au Kamouraska et dans la région de L'Islet, Maurice Gagnon.

J'ai fait le constat lors de mon arrivée, il y a un an, qu'on avait un poste de trop au niveau journalistique. Il nous a fallu le couper, malheureusement , explique M. Turbide. On sait que la marge est très mince pour les hebdos régionaux, en ce moment, entre les bénéfices et les déficits. Donc je n'ai pas eu le choix de couper ce poste.

Les locaux de l'hebdomadaire Le Placoteux sont situés à Saint-Pascal, dans la MRC de Kamouraska. Il s'agit d'une coopérative indépendante qui embauche 8 personnes et dont le tirage est estimé à 18 000 copies par parution.