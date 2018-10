Lundi, la succursale de la Nova Scotia Liquor Commission (NSLC) qui vend du cannabis à Sydney River, au Cap-Breton, a fermé quatre heures plus tôt que prévu.

Elle n’a rouvert que mardi à 15 h. Environ 80 personnes faisaient alors la file à l’extérieur.

Morgan Hancock, de Sydney Mines, fait partie de ceux qui patientaient hors de l’établissement. Vous préféreriez ne pas attendre , dit-elle. Il y a beaucoup de personnes qui comptent là-dessus.

Un client sort du magasin de cannabis d'Halifax. Photo : La Presse canadienne/Andrew Vaughan

La légalisation du cannabis récréatif le 17 octobre a signifié en Nouvelle-Écosse la fermeture des comptoirs de vente non autorisés, communément appelés « dispensaires ». Des usagers de cannabis médical s’inquiétaient d’un problème d’accès au produit après la fermeture de ces établissements.

Pour la NSLC, seul vendeur autorisé de cannabis récréatif dans la province, ces problèmes d’approvisionnement étaient prévus. La société d’État a lancé ses ventes de cannabis le 17 octobre avec environ 40 % de la marchandise qu’elle compte avoir en temps normal. Le problème d’approvisionnement se fait sentir partout au Canada, rappelle Beverley Ware, la porte-parole de la NSLC.

Mme Ware indique que la NSLC s'attendait à ce que le magasin de Sydney River et ceux de la région d'Halifax soient ceux qui reçoivent le plus de visiteurs. Elle précise que les autres points de vente de la province servent rarement plus de cinq clients à la fois.

La porte-parole de la NSLC, Beverley Ware, dans une boutique de cannabis de la Régie des alcools de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada/CBC/Tom Ayers

Les magasins de la NSLC ne ferment pas nécessairement parce qu’ils n’ont plus rien à vendre, mais lorsqu’ils jugent que la variété de produits n’est temporairement plus à la hauteur des attentes ou qu'ils ne peuvent plus proposer de substituts adéquats.

Les petites quantités d’un gramme ou trois grammes et demi de cannabis en fleurs séchées, ainsi que les huiles et les capsules d’huile sont les produits les plus populaires, explique Beverley Ware.

L’inventaire de cannabis en fleurs séchées est rapidement renouvelé, mais la situation est plus compliquée en ce qui concerne les capsules et les huiles. Le fournisseur n’a pas été en mesure de préciser à la NSLC une date pour le renouvellement de ces stocks, dit Mme Ware.

Un premier producteur local de cannabis devrait pouvoir bientôt offrir ses produits aux consommateurs. Breathing Green Solutions a reçu de Santé Canada le 15 octobre dernier son permis de vendre et d’expédier à des distributeurs le cannabis qu’elle fait pousser dans la vallée de Wentworth, en Nouvelle-Écosse.

Sur son compte Twitter et sa page Facebook, la NSLC tient le public informé des fermetures temporaires et réouvertures de ses succursales.