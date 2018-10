La liste de surveillance 2018, publiée lundi par le Bureau de la sécurité des transports du Canada, révélait que 2017 a été l'année la plus meurtrière dans l'industrie de la pêche commerciale au Canada avec 17 décès.

Dans la plupart des cas, les victimes étaient des membres d’équipage qui ne portaient pas de veste de sauvetage ou qui n’ont pas utilisé les appareils de signalement d'urgence.

Informer les pêcheurs et les sensibiliser à la sécurité en mer sont des actions primordiales pour l'UPM, selon le directeur général par intérim, Martin Mallet.

Il y a quelques années, on a fourni environ 1000 gilets de sauvetage gonflables à nos membres. Ils les ont offerts aussi aux membres d’équipage. [...] On a eu beaucoup, beaucoup d’intérêt et [d’appuis] pour ce programme. On offre aussi des formations à nos membres et, de plus en plus, on va augmenter la cadence à ce niveau-là. [...] C’est un travail de longue haleine , explique Martin Mallet.

Les pêcheurs comprennent les risques de leur métier, ils sont proactifs et proposent aussi des solutions, souligne-t-il. Malgré tout, certains pêcheurs courent parfois des risques évitables, ajoute M. Mallet.

On a de jeunes pêcheurs aussi qui entrent de plus en plus dans la pêche, qui sont plus ouverts peut-être aux nouvelles normes, mais en même temps ils sont plus agressifs par rapport à l’appât du gain. Donc, ça fait que parfois on a des pêcheurs qui vont sortir dans des conditions météo, [ce que] normalement les pêcheurs plus expérimentés n’auraient peut-être pas tenté de faire , explique-t-il.

L’objectif reste de n’avoir aucune mortalité dans les pêches, conclut Martin Mallet. « Mais évidemment, ce n’est pas encore le cas. »