Ce film interactif en direct sera filmé en vue subjective, ce qui donnera l’impression au spectateur d’être dans la tête de l’acteur. Ce dernier devra effectuer les actions proposées par les internautes sur une plateforme mise en place par le MIT. Les spectateurs pourront voter pour les propositions qu’ils préfèrent et celles obtenant le plus de votes seront envoyées à l’acteur en direct.

Dans une bande-annonce de l’expérience, on peut avoir une idée des propositions qui pourraient être envoyées mercredi soir. On y voit notamment « Monte dans l’autobus », « Cours! » et « Sors du bâtiment. »

On sait peu de choses sur le scénario qui sera mis de l’avant pour cette aventure nommée BeeMe. L’histoire devrait tourner autour du fait qu’une intelligence artificielle malicieuse a été relâchée sur le web et que le protagoniste doit tout faire pour l’arrêter.

Le MIT espère pouvoir étudier les interactions des internautes pour comprendre comment un grand groupe de personnes arrive à prendre des décisions coordonnées pour atteindre un but commun.

Le nom de l’expérience, BeeMe, contient d’ailleurs une référence aux abeilles (bee), un animal connu pour être capable de prendre des décisions en groupe. La conscience collective d’Internet est d’ailleurs souvent appelée « hivemind » sur le web, soit l’« esprit de la ruche ».

Pokémon et Chatroulette

Ce n’est pas la première expérience du genre en ligne. En 2014, un utilisateur de la plateforme de diffusion en direct Twitch avait programmé un jeu Pokémon pour qu’il réponde aux commandes de la discussion instantanée des spectateurs de sa page. Les internautes pouvaient donc écrire des commandes (haut, bas, droite, gauche, etc.) avec pour objectif de finir le jeu collectivement (quoique chaotiquement). Il a fallu 16 jours à l’essaim de joueurs pour terminer Pokémon Red.

En 2015, un youtubeur avait quant à lui simulé un jeu de tir à la première personne sur Chatroulette. Un spectateur à la fois pouvait donc donner des ordres à un acteur pour qu’il atteigne la fin d’un niveau créé de toutes pièces pour l’occasion.