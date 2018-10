Un texte de Dominique Degré

Le rapport, rédigé en août puis mis à jour le 22 octobre dernier, affirme que la fondation de l'équipe ottavienne a récolté 4 362 000 $ en 2017. La CIC s’est également penchée sur le cas de sept autres œuvres caritatives associées à des équipes sportives professionnelles canadiennes. Au chapitre de l’argent de chaque dollar qui parvient à la communauté, la Fondation des Sénateurs est avant-dernière.

En moyenne, 75 cents de chaque dollar donné à une œuvre caritative canadienne, tous secteurs confondus, se rendent aux bénéficiaires voulus, avance la CIC. L’Agence du revenu du Canada ne soulèvera probablement pas de questions ou de préoccupations si la proportion d’argent qui se rend dans la communauté est supérieure à 35cents par dollars.

Des réserves importantes

La CIC précise cependant que ces chiffres ne sont pas forcément anormaux, puisque l’administration d’une fondation peut coûter cher. Ces équipes sportives, pour la plupart, ne gèrent pas directement des programmes de charité. Elles lèvent plutôt des fonds chez les partisans avant de les redistribuer à d’autres fondations. Les équipes passent la rondelle, d’une certaine façon , peut-on lire dans le rapport de la CIC.

N'empêche, l'organisme de surveillance note que beaucoup de Fondations associées à des équipes sportives accumulent des réserves considérables par rapport aux sommes redistribuées pour différentes initiatives de bienfaisance.

Quand on parle d'une fondation qui a accès à des vedettes du sport et tout plein d'autres ressources, on pourrait penser qu'elle sera mieux placée que la moyenne pour lever des fonds , suggère Mark Blumberg, un avocat torontois qui oeuvre auprès de fondations partout au pays. On pourrait aussi faire valoir que ces grandes organisations sont en mesure de lever des fonds pour encore moins cher qu'elles le font en ce moment.

Reddition de comptes et transparence

La Fondation des Sénateurs n’est toutefois pas dernière de classe à tous les égards. La CIC donne à l’organisme la note de B+ en matière de reddition de compte. Elle est donc en tête de liste, ex aequo avec la fondation des Blue Jays de Toronto.

La CIC dénote quand même que le manque de transparence de la Fondation des Sénateurs qui, comme la majorité des organismes étudiés, ne donne aucune information sur ses états financiers. La seule façon d’avoir un aperçu des finances de la Fondation des Sénateurs est de faire une demande auprès de la Direction des organismes de bienfaisance du Canada.

Ces fondations sont dans le 4 % des organismes qui amassent le plus d'argent au Canada , fait valoir la directrice générale de la CIC, Kate Bahen. Les Canadiens s'attendent à ce que ces fondations gardent des livres ouverts et disent aux donateurs comment elles dépensent.

