Cette série donnant carte blanche aux gagnants des Prix littéraires du Gouverneur général 2018 pour s'exprimer sur un sujet qui les touche a été développée en partenariat avec le Conseil des arts du Canada. Les opinions exprimées par les auteurs ne reflètent pas nécessairement celles de Radio-Canada. Certains lecteurs pourraient s'offenser du contenu des textes. Veuillez noter que certains textes s'adressent à un public averti.

Mon speech va être plate comme un bouton qui éclate

Lourd pis dull, presque une remontrance de directrice d’école

Ça se peut que je vous gosse / vous énarve / vous déprime

Mais j’en peux plus, je capote, faut j’le sorte, faut j’le dise

Comme disait l’autre : quelle époque opaque, apocalyptique

Depuis que les 15 000 scientifiques de 184 pays ont levé le carton rouge le plus grand de l’humanité, une pis deux fois

Je sais pas vous

Mais moi

Je file pas

Le manque d’eau, les émissions de gaz à effet de serre, la réduction dramatique du nombre de mammifères, de reptiles, d’amphibiens, de poissons

Les baleines aux ventres ouverts, bourrées de nos cochonneries

Les nuées d’oiseaux qui s’évanouissent en plein vol

Ça va en s’accélérant

C’est irrémédiable

Éminemment irréversible

Y a donc en secret une partie de moi qui crie sans arrêt

Je vais au travail, je suis constructive et souriante

Bonne citoyenne obéissante

Mais cet autre moi crie sans arrêt

Faque oui de façon ridicule et malsaine je vais lancer un regard de fiel à la pauv’ tite madame qui le sait pas trop qui sort de l’épicerie avec sa bouteille d’eau en plastique dans son sac de plastique

Je me retiens à mille mains pour pas y dire que ça se peut pus

Oui quand je vois un char le moteur allumé pour rien pendant d’interminables minutes

J’ai le goût de grimper su’ le hood, arracher le wiper, le mettre dans ma gueule et crier

-Arrête de faire ça, moron! Tu swiperas à droite dans ton salon!

Et oui quand je vois un camion complet de récupération mixer sa récolte dans un camion de vidange, je suis pas juste en colère, pas juste avec le goût de tuer, pas juste avec un écrasant sentiment d’impuissance

Je suis tellement déçue

Les bras me tombent

Et

Je suis bouche bée, presque ébahie devant notre inaction

On fait rien

On danse sur le bord de l’abîme

On éclate de fun en s’envoyant la tête par en arrière

On se dit qu’on va trouver des solutions

Au pire on va muter ah! ah!

Mais on fait rien

Et ça me tue

Je nous sens dans ce mauvais sketch où, dans un théâtre bondé,

la représentation est interrompue par une comédienne qui dit qu’y a le feu au théâtre et tout le public se bidonne

Ensuite un comédien s’ajoute pour dire non y a vraiment le feu

Et l’assistance rigole encore plus fort, et ce, jusqu’au grand BBQ final

Mais là, la patente, c’est que dans l’assistance y a pas juste des adultes consentants

Y a aussi nos enfants

Je me sens tellement cheap devant mon garçon de dix ans

Est-ce que je lui dis qu’il va vivre la fin des printemps?

Ou

Mon amour, va falloir que tu trouves des solutions parce que le monde s’en fout royalement.

Je ne suis pas en paix avec ça

Et je sais que j’ai l’air d’un oracle qui s’habille chez Croteau

Mais les solutions arriveront pas toutes seules

Je lance une courte missive à notre nouveau premier ministre :

Monsieur Legault, vous voulez gérer en bon père de famille

Ben un bon père de famille s’arrange pour assurer une suite du monde viable

Je veux bien donner la chance au coureur

Mais dans ce dossier-là vous devriez déjà avoir vos sneaks dans les pieds pis être sur le bord de faire un Ironman

Tsé, cours François, cours

Cette question-là passe avant tout

Et doit être liée à tous les ministères

Et si nos appels ne sont pas entendus, il nous faudra désobéir

Ça fait longtemps qu’on n'a pas fait ça, nous, Québécois, désobéir par obligation

J’ose espérer qu’on est encore capables

Anne-Marie Olivier est dramaturge et codirige le Théâtre du Trident à Québec. Sa plus récente pièce, Venir au monde (Atelier 10), bouleversante collection de récits d'accouchements, vient de remporter un Prix littéraire du Gouverneur général dans la catégorie théâtre.