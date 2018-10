Des adolescents âgés de 15 à 19 ans vivant en Saskatchewan, 21,9 % se sont identifiés comme fumeurs, alors qu’à l’échelle nationale, les adolescents du même groupe d’âge sont en moyenne 7,9 % à se présenter comme étant des consommateurs de tabac.

L'analyste des politiques de la santé au bureau de la Société canadienne du cancer à Regina, Donna Pasiechnik, craint que les jeunes consommateurs de tabac ne développent de graves problèmes de santé s’ils continuent de fumer à l’âge adulte.

Bien sûr que c’est une préoccupation, car si nous ne contrôlons pas le tabac, nous ne contrôlerons pas le cancer. C’est décourageant. Donna Pasiechnik, analyste des politiques de la santé

Selon Mme Pasiechnik, le gouvernement de la Saskatchewan devrait en faire plus pour aider les fumeurs à freiner leur consommation. « Nous percevons près de 300 millions de dollars par an en taxes sur le tabac et nous ne dépensons rien pour aider les gens à cesser de fumer ou même pour les empêcher de commencer à fumer », déplore-t-elle.

L'analyste se demande pourquoi il est obligatoire d’avoir un permis pour vendre du cannabis, alors que ce n’est pas le cas pour la cigarette, un produit qu’elle qualifie de « plus mortel sur le marché. »

Une règle à la fois

Pour Donna Pasiechnik, la solution passe par de petites mesures, telles que la proscription de tabac aromatisé ou encore l’interdiction de fumer sur les terrasses et les terrains de jeux.

Mme Pasiechnik estime que l’un des moyens les plus efficaces de réduire le tabagisme en Saskatchewan serait d’augmenter les taxes sur le tabac.

Cependant, les recommandations faites à ce sujet dans les années passées par divers organismes, dont la Société canadienne du cancer et la Coalition provinciale pour la réduction du tabac, ont toutes été ignorées par le gouvernement provincial, dit-elle.

Le ministre de la Santé, Jim Reiter, affirme que son gouvernement impose déjà « des taxes très élevées sur le tabac », mais que l'augmentation de taxes sera revue avant le dépôt du prochain budget provincial.