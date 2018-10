Un texte d'Antoine Aubert

De tout temps, les films d’horreur cultes ont surgi lors de temps difficiles, pour dénoncer ou évoquer les crises qui traversent les sociétés. Les films d'horreur « permettent plus d’audace et de transgression. Ils peuvent aussi utiliser des formes qui ne sont pas toujours très belles », explique Mitch Davis, codirecteur de Fantasia, célèbre festival du film de genre à Montréal.

Ainsi, La nuit des morts-vivants (1968), de George A. Romero, représente une critique directe de la société de consommation. Plus d’un a vu dans le Dracula de Francis Ford Coppola (1992) une évocation du sida. Plus récemment, Cloverfield (2008) et Brume (The Mist – 2007), où des monstres mystérieux venus du ciel venaient semer la terreur dans des villes américaines (notamment New York), sonnaient comme une réminiscence du traumatisme causé par le 11 Septembre.

Les États-Unis ne sont pas les seuls concernés par le phénomène. Mitch Davis cite l’Italie des années de plomb, le pays ayant été gangréné par le terrorisme pendant plusieurs décennies (1960-1980); dans le même temps, Dario Argento s’est fait connaître pour son cinéma d’horreur. Constat similaire du côté brésilien, où José Mojica Marins a réalisé ce qui est considéré comme le premier film d’épouvante du pays, At Midnight I'll Take Your Soul, sorti en novembre 1964, quelques mois après le coup d’État militaire. Le cinéaste a d’ailleurs été persécuté par le régime dictatorial.

La période actuelle fait figure de nouveau temps fort, ne serait-ce que par le nombre de fictions sorties en salle. Ces dernières années ont vu « une vraie résurgence des films d’horreur, tant des productions plus intimes (La sorcière) que d'autres visant un grand public », indique la critique Helen Faradji.

Là encore, le divertissement se mêle au politique. Get Out en constitue le plus bel exemple. L’histoire de ce jeune Noir pris au piège dans une famille blanche a fait sensation dès sa sortie, au début de 2017, après la montée en puissance de Donald Trump. Gagnant de l’Oscar du meilleur scénario original en février, le long métrage de Jordan Peel est, selon Helen Faradji, le premier film d’horreur qui prend de front la question du racisme.

Mitch Davis cite également Nation destruction (Assassination Nation), qui cible de manière sanglante les dangers des réseaux sociaux. Le réalisateur Sam Levinson évoque le combat d’adolescentes du secondaire qui doivent faire face à des règlements de compte dans leur ville (Salem) après un piratage informatique qui a révélé les secrets les plus inavouables de beaucoup.

« Il n’a pas trouvé son public, alors qu’il s’agit d’un travail d’actualité urgent et dur. J’espère qu’il sera plus vu et discuté. C’est vraiment un grand film », dit-il à propos du long métrage sorti en septembre.

Halloween connaît en revanche un grand succès ces dernières semaines. Helen Faradji l’associe au mouvement #MoiAussi, « avec trois femmes, issues de trois générations différentes », qui affrontent un homme armé d’un couteau. À l’image de Jamie Lee Curtis, l’héroïne, il n’est pas question cette fois d’être une victime, mais d’affronter l'agresseur et de s'en débarrasser.

Jamie Lee Curtis dans la version 2018 du film d'horreur Halloween Photo : Universal Pictures

Jamais un film avec une femme comme protagoniste n’avait rencontré un tel succès depuis plus de 50 ans, selon les producteurs d’Halloween. Le fait que les spectateurs répondent présents représente lui aussi un message à caractère sociopolitique, estime Helen Faradji. Il montre le « besoin du public d’exorciser les craintes collectives qu’on peut avoir. Les films d’horreur servent de soupape de sécurité ».

Quand les films d’horreur font parler d’eux, tant en nombre de productions qu’en succès auprès du public, c’est toujours le signe d’une angoisse profonde. Helen Faradji

Évidemment, les producteurs le remarquent et surfent sur la vague. L’avènement des personnalités et partis issus des extrêmes (le dernier en date : Jair Bolsonaro) devrait d’ailleurs continuer à inspirer les créateurs. Tant Helen Faradji que Mitch Davis pronostiquent l’arrivée de nouveaux films d’horreur à saveur politique dans les mois et années à venir.