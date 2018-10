« On parle d’organismes de bienfaisance qui sont parmi les plus importants du Canada. Ils collectent 47 millions de dollars par année », affirme la directrice générale de Charity Intelligence Canada (CIC), Kate Bahen.

« Les Canadiens s’attendent à ce que les organismes de bienfaisance dévoilent aux donateurs toute l'information concernant la manière qu'ils dépensent leur argent », poursuit-elle.

CIC utilise un système d’évaluation à quatre étoiles en se basant sur les critères de la transparence, des coûts d’administration et de collectes de fonds, l’ampleur des réserves financières, et les résultats sociaux.

La plupart des œuvres de bienfaisance sportives ont reçu un score d’une seule étoile sur quatre, ce qui les range parmi les 20 % d’œuvres caritatives les moins performantes. En tout, CIC a évalué plus de 700 œuvres caritatives au Canada.

Seules les trois équipes de Toronto, les Blue Jays, les Maple Leafs et les Raptors ont obtenu deux étoiles sur quatre.

Des collectes de fonds coûteuses

Le rapport de CIC critique les montants d’argent dépensés par ces fondations pour des collectes de fonds comparativement aux montants destinés à des fins caritatives.

Par exemple, pour chaque dollar amassé par les Flames de Calgary, seuls 30 cents vont à des activités de bienfaisance. Parmi les fondations d’équipes sportives les plus performantes, on trouve les propriétaires des Maple Leafs et des Raptors, Maple Leaf Sports & Entertainment. Pour cette fondation, 70 cents pour chaque dollar amassé est destiné à des fins caritatives.

En moyenne, les œuvres de bienfaisance examinées par CIC envoient 75 cents pour chaque dollar amassé à des fins caritatives.

Certaines fondations de sport sont meilleures que d’autres, selon Kate Bahen, « mais ce sont des œuvres de bienfaisance de collectes de fonds. Dans l’ensemble, elles ne gèrent pas vraiment une charité ».

L’une des principales raisons pour les coûts élevés des collectes de fonds des fondations d’équipes sportives est la tenue de grands événements.

En 2017, deux événements organisés par la True North Foundation ont permis à eux seuls d’amasser 1,9 million de dollars. Mais la tenue du gala et du match de hockey avec des célébrités a coûté 880 000 $. Pour chaque dollar amassé, 45 cents supportaient les coûts de l’événement lui-même.

« Quand on parle d’une œuvre de bienfaisance qui a accès à des vedettes du sport, et toutes sortes de ressources, on s'attendrait à ce qu’ils soient mieux placés que la moyenne pour amasser des fonds. Il serait même possible d'affirmer qu’ils devraient pouvoir amasser des fonds à coût moindre », déclare un avocat spécialiste des organisations de bienfaisance à Toronto, Mark Blumberg.

Transparence financière

Me Blumberg croit que la transparence financière devrait être prioritaire pour les œuvres de bienfaisance.

Or, CIC conclut qu'un bon nombre de fondations de bienfaisance d’équipes sportives sont dotées de réserves correspondant aux coûts de plusieurs années de fonctionnement. Certains avaient 8 millions de dollars de réserves, bien que le coût annuel de leurs programmes ne dépasse pas la moitié, voire le quart de cette somme.

La Fondation des Canadiens pour l'enfance à Montréal, par exemple, pourrait couvrir le coût de ses programmes et de ses dons charitables pour trois ans grâce à ses réserves financières.

« Je crois qu’il est douteux qu’un organisme amasse activement et vigoureusement des fonds quand ils ont potentiellement d’énormes sommes en poche. Je mettrais en question la raison d’avoir de si grandes réserves », note Mark Blumberg.

Dans une déclaration commune à CBC/Radio-Canada, les organismes de bienfaisance de la Ligue nationale de hockey affirment qu'ils agissent conformément avec les normes de l'Agence du revenu du Canada, voire qu’ils les surpassent.

Ils disent que les mesures qu’ils entreprennent pour assurer leur transparence incluent travailler de près avec Revenu Canada et les régies des jeux, et embaucher des firmes de comptabilité réputées pour leurs vérifications.

Avec les informations de Katie Nicholson et de Jacques Marcoux, CBC News