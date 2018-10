Dans son rapport annuel dévoilé mercredi, la banque alimentaire fait état d'une hausse de la demande de 14 % depuis la récession de 2008, en dépit d'une baisse d'achalandage de 4,7 % pour la dernière année.

Après avoir pris le pouvoir l'été dernier, les conservateurs ont réduit de moitié la hausse prévue de 3 % des prestations d'aide sociale, en plus de suspendre un projet pilote sur le revenu minimum garanti.

On a décidé d'appuyer sur pause, a expliqué à l'époque la ministre des Services sociaux Lisa MacLeod, pour remplacer le système disparate de l'ancien gouvernement par un système qui aide à stabiliser la vie des gens dans le besoin et leur fournir l'appui nécessaire à leur réussite.

Le gouvernement avait par la suite lancé un examen de 100 jours du système d'aide sociale, en plus de geler le salaire minimum à 14 $ l'heure.

La banque alimentaire Daily Bread se dit déçue des coupes déjà annoncées.

Je pense que nos clients vont avoir encore plus de difficulté [à joindre les deux bouts]. Sangye Martin, employé de la banque alimentaire Daily Bread

Parmi les 1300 clients sondés par l'organisme, les deux tiers dépendaient de l'aide sociale comme principale source de revenu.

Le système actuel d'aide sociale ne répond pas aux besoins primaires des gens, pour les empêcher d'avoir faim , peut-on lire dans le rapport de la banque alimentaire. Le nombre de prestataires de l'aide sociale a augmenté de 55 % en 15 ans, ajoute l'organisme.

Pauvreté en périphérie de la ville

Le dernier rapport annuel de la banque Daily Bread confirme que de plus en plus de clients habitent dans les secteurs en périphérie de Toronto, particulièrement Etobicoke (+219 % en dix ans) et Scarborough (+86 % en dix ans).

Sans avoir une explication précise pour l'instant, l'organisme pense que la hausse des loyers est en cause, alors que de plus en plus de résidents moins nantis sont forcés de s'éloigner du centre-ville pour aller habiter à Etobicoke et Scarborough, affirme la porte-parole Sarah Kiriliuk.

En revanche, Mme Kiriliuk soupçonne que la baisse d'achalandage durant la dernière année à la banque alimentaire soit liée à la hausse du salaire minimum à 14 $ en janvier dernier. Le gouvernement Ford a toutefois gelé ce taux jusqu'en 2020.