🎃 Nous souhaitons à toutes les goules et lutins, ainsi qu'aux princes et princesses, une fête d'Halloween effrayant, mais en toute sécurité!! N'oubliez pas de respecter vos voisins et les règlements de la Ville lorsque vous participez aux festivités! 🎃 #ottville pic.twitter.com/CwvdopTbiW