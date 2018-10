Le Syndicat qui regroupe plus de 1 050 membres sur le territoire gaspésien, croit que cette entente donnera aux employés des conditions de travail qui vont permettre de dispenser des soins sécuritaires aux patients.

Sans pouvoir révéler les détails, le président du syndicat, Pier-Luc Bujold, indique que l'entente comprend des solutions pour corriger les problèmes les plus sensibles.

On parle souvent de pénurie et de rétention de personnel, d'épuisement de temps supplémentaires, de surcharge d'équipe de travail. C'est quelque chose qu'on a traité et inclus dans cette convention collective là

Du côté patronal, on se dit aussi satisfait de l'entente.

Le directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CISSS de la Gaspésie, Michel Bond, rappelle que le travail a été long. À la suite de la fusion des anciens centres de santé et de services sociaux, les CSSS, les responsables ont dû unifier six conventions collectives, ce qui n’était pas simple. Il fallait mettre en place des mesures qui répondaient aux besoins de l'organisation et aux besoins des employés

L'entente de principe sera présentée sous peu aux délégués et aux membres qui auront à se prononcer.

Si elle est entérinée, la nouvelle convention collective entrerait en vigueur le 1er avril 2019 pour une durée indéterminée.