L’établissement a été créé en 1934 par le bijoutier sudburois Robert Brown.

Bruce McKay, un ancien employé, a par la suite fait l’acquisition de la boutique, et l’a lui-même transmise il y a huit ans à ses enfants, Jennifer Zuliani et Niel McKay.

Mme Zuliani indique que la fermeture est motivée notamment par la baisse des ventes et par le manque de stationnement au centre-ville. La plupart des clients, ajoute-t-elle, étaient réticents à marcher sur de longues distances afin de se rendre à la bijouterie.