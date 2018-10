Un texte de Laurence Royer avec les informations de Marlène Joseph-Blais

Camil Bouchard participe à la tournée régionale Éclore Côte-Nord, une série de rencontres pour améliorer le sort des enfants sur la Côte-Nord.

Selon lui, l’isolement des familles, dans une région grande comme la Côte-Nord, où c’est facile de rester encapsulé dans un environnement quasi inatteignable duquel on ne sort à peu près jamais contribue à l’important taux de maltraitance des enfants observé sur la Côte-Nord.

En effet, les organisateurs du colloque affirment que le taux de maltraitance chez les enfants de 0 à 5 ans serait trois fois plus élevé sur la Côte-Nord que la moyenne provinciale.

Des organismes communautaires qui œuvrent auprès des enfants et des familles, des employés du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, des représentants de Centres de la petite enfance et des intervenants du milieu autochtone font partie des participants de l’événement.

La tournée régionale du colloque Éclore Côte-Nord s'est arrêtée, mardi, à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada/Benoit Jobin

Ils veulent passer à l’action pour réduire le nombre de cas de maltraitance des tout-petits dans la région.

L’objectif de la tournée régionale n’est pas de trouver des solutions concrètes, mais de mobiliser les intervenants jeunesse de la Côte-Nord pour qu’ils travaillent dans un but commun, affirme le psychoéducateur André Lebon.

Il se fait déjà beaucoup de choses, mais il n’y a pas de plan global, de coordination. André Lebon, psychoéducateur

Le psychoéducateur André Lebon, la présidente du regroupement Éclore Côte-Nord, Denise Langevin, et le psychologue Camil Bouchard. Photo : Radio-Canada/Marlène Joseph-Blais

Les deux spécialistes de la petite enfance Camil Bouchard et André Lebon ont confiance dans l'avenir de la Côte-Nord. Ils affirment que la région est la plus mobilisée pour renverser la vapeur et qu’ils n'ont encore jamais vu un tel mouvement régional ailleurs au Québec.