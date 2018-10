Candidat à sa réélection en juin 2019, M. Infantino multiplie ces dernières semaines les propositions controversées (notamment une Coupe du monde des clubs et une Ligue mondiale des Nations) pour enrichir un bilan qui ne fait pas l'unanimité.

« Nous avons décidé (...) d'augmenter le nombre d'équipes participant à la Coupe du monde de 32 à 48 », a rappelé le dirigeant italo-suisse lors du congrès annuel de la Confédération asiatique de soccer, dont les membres son réunis à Kuala Lumpur.

« Cela prendra effet en 2026 (aux États-Unis, Canada et Mexique). Cela arrivera-t-il en 2022 ? Vous me connaissez. C'est possible. C'est possible. Pourquoi pas ? », a-t-il lancé.

Le nombre de places réservées à l'Asie pour la Coupe du monde passera de 4,5 à 8,5, a-t-il rappelé en Malaisie, provoquant des cris de joie.

"C'est faisable. Nous discutons avec nos amis Qataris. Nous discutons avec beaucoup d'autres amis dans la région. Nous espérons que nous pourrons rendre cela possible », a poursuivi M. Infantino.

Ajouter 16 équipes à l'organisation de la Coupe du monde pourrait sérieusement compliquer la tâche du Qatar.

Le pays « regarde toujours les études de faisabilité » sur le sujet, a affirmé mercredi à l'AFP Hassan al-Thawadi, qui dirige l'organisation de la Coupe du monde de 2022.

« Mais cela sera décidé avant les qualifications. Quelque part pendant le premier trimestre de l'année prochaine », a-t-il précisé.