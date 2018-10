C'est une mesure volontaire. Chaque gestionnaire qui souhaite venir prêter main-forte en hébergement donne son nom et il y a un jumelage qui est fait en fonction des besoins qui se précisent pour les fins de semaine , explique la directrice adjointe hébergement au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (MCQ), Chantal Rivard.

Jusqu'ici, 170 des 490 cadres du CIUSSS-MCQ ont offert leurs disponibilités pour soutenir leurs collègues des quatre centres d'hébergement de Drummondville et Victoriaville. Plusieurs dizaines d'entre eux ont déjà abattu des centaines d'heures de travail depuis l'implantation de la mesure il y a quelques jours.

On compte environ une quarantaine de cadres qui, et on les remercie, sont venus de façon volontaire. Ils ont fait à peu près 300 heures dans nos divers centres d'hébergement , ajoute Mme Rivard.

L'essentiel de leurs nouvelles tâches est d'aider les préposés bénéficiaires. Ils peuvent faire manger les résidents. Ils peuvent accompagner aussi les préposés pour faire des tâches comme faire un lit! , donne-t-elle en exemple.

L'initiative patronale semble assez bien reçue du côté syndical. La vice-présidente régionale de la FSSS-CSN MCQ, Marylin Séguin, rappelle toutefois que ce n'est qu'une partie de la solution aux problèmes que vivent quotidiennement les travailleurs de la santé de la région. C'est sûr que l'initiative est louable. On va maintenant espérer que ce soit moins aléatoire et que les cadres, qui viennent sur le plancher, fassent des quarts de travail complets et non pas des demi-journées. Maintenant, on va souhaiter que ce soit une solution à court terme au profit de solutions plus durables.

La mesure, qui implique de payer les cadres en heure supplémentaire, sera temporaire et réévaluée aux trois semaines au gré des besoins assurent les dirigeants de l'organisation.