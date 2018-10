Les grèves tournantes des employés de Postes Canada frappent, mercredi, Charlottetown et Summerside (Île-du-Prince-Édouard), Joliette et Ste-Thérèse de Blainville (Québec) ainsi qu'Ottawa et Arnprior-Renfrew (Ontario). Des débrayages se poursuivent par ailleurs à Smith Falls, en Ontario, et dans plusieurs villes en Colombie-Britannique et en Saskatchewan.