Toutes les écoles et tous les bureaux du District scolaire francophone Nord-Ouest (DSFNO), au Nouveau-Brunswick, sont fermés pour la journée.

Une enseignante du district affirme qu'on a demandé au personnel et aux personnes présentes à l'école de quitter [l'établissement] sans poser de question .

Les fermetures ont été annoncées alors que certains élèves étaient déjà dans les autobus ou en route vers l'école.

Le DSFNO a publié un premier message sur son site web à 7 h 5 qui affirmait que le transport scolaire était retardé d'une heure. Six minutes plus tard, il a annoncé que toutes les activités étaient suspendues pour la journée.

Plus de 5000 élèves et plus de 400 membres du personnel enseignant, dans 18 écoles, sont touchés par la fermeture dans les régions de Grand-Sault, Edmundston, Saint-Quentin et Kedgwick.

Le district scolaire francophone Nord-Ouest comprend les régions de Grand-Sault, Edmundston, Saint-Quentin et Kedgwick. Photo : gouvernement du Nouveau-Brunswick

Matinée difficile pour les parents

La nouvelle a pris par surprise bien des parents, comme Mylène Pépin. Ses enfants fréquentent l’école élémentaire Sacré-Coeur, à Grand-Sault, et comptaient célébrer l’Halloween avec leurs camarades.

Ah, moi, j’ai costumé mes enfants. Je les ai levés plus de bonne heure que d’habitude un peu, pour qu’ils soient vraiment prêts. Je les ai costumés. [...] Je les ai mis dans l’autobus. L’autobus est passé. Après ça, mon chum s’est mis à m’appeler pour me dire qu’il n’y avait pas d’école. J’ai dit : "Bien, voyons donc! Ça n’a pas de bons sens!" J’ai [vérifié] sur Internet et il n’y avait pas d’école , raconte Mme Pépin.

L’autobus qui transportait ses enfants a fait demi-tour. À ce moment, il était déjà à mi-chemin de son trajet, estime-t-elle.

Je trouve ça plat pour mes enfants. J’en ai un qui a 5 ans. Il a débarqué de l’autobus en pleurant. Il est déçu de ne pas aller à l’école. Il veut absolument aller à l’école. En plus, il s’était costumé , souligne-t-elle.

Des voitures de la Gendarmerie royale du Canada sont aussi visibles à Edmundston. Photo : Radio-Canada/Kassandra Nadeau

Françoise Morin, mère de quatre enfants, n’a pu obtenir d’explications au moment des faits.

Ils étaient tous prêts et ils étaient sur le bord du chemin même. Puis, ma nièce m’a téléphoné pour me dire qu’il n’y avait pas d’école. Puis, l’autobus est passé. J’ai dit : "Voyons!" Là, l’autobus a arrêté [de nouveau] en avant de la maison pour dire aux enfants qu’il ne les ramassait pas parce que les écoles avaient été fermées. J’ai téléphoné à l’école pour savoir ce qui se passait, mais à l’école non plus ils ne pouvaient pas me dire plus d’information , explique François Morin.

Avec des renseignements de Kassandra Nadeau et Wildinette Paul