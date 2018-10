La Force policière d'Edmundston et la GRC mènent une enquête intensive après avoir reçu deux appels mercredi matin concernant un individu armé qui avait l'intention de se rendre dans une école.

La police a reçu un premier appel à 5 h 34, de la part d'un homme qui a indiqué que l'ami de son fils avait l'intention de se rendre à la Cité des jeunes A.-M.-Sormany, à Edmundston, avec un fusil pour faire du ménage .

Un deuxième appel anonyme a été fait à la police à 6 h 15, indiquant que le jeune, qui serait un élève de l'école, transportait un fusil dans un étui de guitare.

La situation est inquiétante et nous avons voulu fermer les écoles en raison de la menace. Il est possible que ce soit un coup monté puisque c’est le jour de l’Halloween, mais nous ne prenons aucun risque dans une situation comme celle-ci. Steve Robinson, inspecteur à la Force policière d'Edmundston

La force policière a interrogé un élève de l'école, mercredi matin, mais aucune accusation n'a été déposée pour l'instant.

Les policiers recommandent aux parents de garder leurs enfants à la maison.

Les écoles fermées pour la journée

Toutes les écoles et tous les bureaux du District scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO), au Nouveau-Brunswick, sont fermés pour la journée. En raison des risques et puisqu'on ne connaissait pas les écoles ciblées ou le lieu de résidence du suspect au moment de la prise de décision , explique la police par voie de communiqué.

Une enseignante du district a raconté qu'on a demandé au personnel et aux personnes présentes à l'école de quitter [l'établissement] sans poser de question .

Les fermetures ont été annoncées alors que certains élèves étaient déjà dans les autobus ou en route vers l'école.

Le DSFNO a publié un premier message sur son site web à 7 h 5 qui affirmait que le transport scolaire était retardé d'une heure. Six minutes plus tard, il a annoncé que toutes les activités étaient suspendues pour la journée.

J’ai 44 ans et je n’ai jamais vu ça. J’ai été à ces écoles-là, et je n’ai jamais vu ça. Marcel Levesque, maire de Saint-André et membre du conseil d’éducation du DSFNO

Plus de 5000 élèves et plus de 400 membres du personnel enseignant, dans 18 écoles, sont touchés par la fermeture dans les régions de Grand-Sault, d'Edmundston, de Saint-Quentin et de Kedgwick.

Le District scolaire francophone du Nord-Ouest comprend les régions de Grand-Sault, d'Edmundston, de Saint-Quentin et de Kedgwick Photo : gouvernement du Nouveau-Brunswick

Matinée difficile pour les parents

La nouvelle a pris par surprise bien des parents, comme Mylène Pépin. Ses enfants fréquentent l’École élémentaire Sacré-Coeur, à Grand-Sault, et comptaient célébrer l’Halloween avec leurs camarades.

Ah, moi, j’ai costumé mes enfants. Je les ai levés plus de bonne heure que d’habitude un peu, pour qu’ils soient vraiment prêts. Je les ai costumés. [...] Je les ai mis dans l’autobus. L’autobus est passé. Après ça, mon chum s’est mis à m’appeler pour me dire qu’il n’y avait pas d’école. J’ai dit : "Bien, voyons donc! Ça n’a pas de bons sens!" J’ai [vérifié] sur Internet et il n’y avait pas d’école , raconte Mme Pépin.

Des voitures de la Gendarmerie royale du Canada sont aussi visibles à Edmundston. Photo : Radio-Canada/Kassandra Nadeau

L’autobus qui transportait ses enfants a fait demi-tour. À ce moment, il était déjà à mi-chemin de son trajet, estime-t-elle.

Je trouve ça plate pour mes enfants. J’en ai un qui a 5 ans. Il a débarqué de l’autobus en pleurant. Il est déçu de ne pas aller à l’école. Il veut absolument aller à l’école. En plus, il s’était costumé , souligne-t-elle.

Françoise Morin, mère de quatre enfants, n’a pu obtenir d’explications au moment des faits.

Ils étaient tous prêts et ils étaient sur le bord du chemin même. Puis, ma nièce m’a téléphoné pour me dire qu’il n’y avait pas d’école. Puis, l’autobus est passé. J’ai dit : "Voyons!" Là, l’autobus a arrêté [de nouveau] en avant de la maison pour dire aux enfants qu’il ne les ramassait pas parce que les écoles avaient été fermées. J’ai téléphoné à l’école pour savoir ce qui se passait, mais à l’école non plus ils ne pouvaient pas me dire plus d’information , explique Françoise Morin.

Avec des renseignements de Kassandra Nadeau et Wildinette Paul