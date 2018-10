Un texte de Jean-François Deschênes

Le chantier de 4,3 millions de dollars doit être terminé à la fin du mois de novembre comme prévu.

Le centre a aussi acheté pour plus d’un million de dollars de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie.

Le bâtiment construit en 1968 sera plus adapté aux exigences des chercheurs. Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes

Une fois les travaux terminés, 5 chercheurs et techniciens s’ajouteront aux 17 employés déjà en place.

Pour le directeur général du SEREX, Patrick Dallain, il est important de créer de nouveaux produits pour aider les entreprises régionales à développer de nouveaux marchés. Tout le monde connait les déboires qu’on a eus dans la dernière année et historiquement avec le marché américain, ça fait qu’il faut absolument diversifier nos marchés et trouver de nouveaux débouchés à ces produits-là , rappelle-t-il.

Voici à quoi va ressembler le SEREX lorsque les travaux seront terminés. Photo : courtoisie : SEREX

Le défi financier

Si une grande partie des travaux d’agrandissement sont subventionnés, le SEREX doit trouver plus d’un demi-million de dollars. Une grande partie a déjà été récoltée.

Il reste 80 000 $ à amasser. Patrick Dallain croit pouvoir trouver la somme pour l’inauguration du centre prévu à l’hiver 2019

Le défi sera important pour un centre de recherche à but non lucratif qui traine toujours un déficit accumulé de 75 000 $. « C’est pour ça que c’est important de faire des projets d’investissements pour pouvoir aller chercher un chiffre d’affaires plus important pour payer nos frais de base de bâtiments, des équipements et ces choses-là.

C’est un défi important parce que dans la recherche comme on fait, on n’est pas des consultants, il n’y a pas de grosses marges bénéficiaires. Patrick Dallain, directeur général, SEREX

Les employés ont dû poursuivre leurs travaux de recherche malgré le chantier de construction. Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes

M. Dallain demeure confiant. Il rappelle que durant la dernière année financière, alors que les chercheurs devaient travailler en même temps que les travaux, le SEREX a réussi à se dégager un surplus budgétaire de 26 000 $.

Le chiffre d'affaires annuel du centre est de 1,7 million de dollars.