En raison du débrayage, il n’y aura pas de livraison ni de ramassage de courrier dans ces régions mercredi.

À Ottawa, il n'y aura pas de ramassage de courrier ni de livraison. À Gatineau, il n'y a pas de grève tournante pour l'instant , a précisé Aurélie Walsh, porte-parole de Postes Canada en entrevue à l'émission Les Matins d'ici.

Début du graphique (passez à la fin) Des grévistes devant le centre de tri de Postes Canada à l'intersection de l'avenue Industrial et de la promenade Riverside à Ottawa #iciottgat pic.twitter.com/XGDO5NSOdW — ICI Ottawa Gatineau (@iciottgat) October 31, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Bon nombre de sections locales du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) en Ontario ont déclenché une grève dès 6 h : Arnprior-Renfrew, Cobourg, Fort Frances, Kapuskasing, Kenora, Ottawa, Petawawa-Deep River, Peterborough et Tri Town.

Mais la grève s'est très vite terminée mercredi vers 7 h pour les sections locales suivantes : Peterborough, Fort Frances, Deep River, Kenora, Kapuskasing, Tri Town et Cobourg.

Le STTP poursuit mercredi ses moyens de pression un peu partout au pays, tandis que les 6000 employés membres de la section locale de Montréal sont retournés au travail à 23 h 30 mardi, après une grève de 25 heures. La grève tournante a commencé dans la nuit du 21 au 22 octobre.

Postes Canada dit collaborer afin de régler les problèmes de charge de travail entraînés par l'augmentation des volumes de colis.

La direction veut aussi discuter de l'ajout de services financiers supplémentaires et aller au-delà de la question de l'équité salariale pour les employés ruraux et suburbains en leur donnant la sécurité d'emploi et en adoptant le même uniforme pour tous les employés chargés de la livraison.