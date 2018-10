L'Opération citrouille du Service de police de Sherbrooke (SPS) se mettra en branle dès 16 h 30, et ce jusqu'à 20 h 30, alors que les petits dinosaures, sorcières, licornes et super héros commenceront à frapper aux portes. Pendant cette période où les rues seront bondées, la prudence sera de mise. On demande aux automobilistes de circuler lentement, de garder leurs phares allumés même si ça peut être aveuglant pour les piétons.

De nombreux patrouilleurs sillonneront les rues de Sherbrooke pour s'assurer que la fête se déroule en toute sécurité. Les partenaires impliqués seront disponibles pour répondre aux parents qui auront des questions. Ils seront identifiés au nom de l'Opération Citrouille avec une enseigne magnétisée sur leur véhicule. Si les enfants ont besoin d'aide, ça peut être une bonne référence, rappelle le Service de police.

Il est également conseillé de faire la chasse aux friandises en groupe, de porter des vêtements courts pour éviter de trébucher et qu'ils soient de couleurs vives et réfléchissantes, d'être muni d'une lampe de poche et d'éviter de faire un trajet en zigzag.

Finalement, le SPS suggère aux parents de vérifier (et de ne pas manger toutes) les friandises des tout-petits avant de les consommer.

Depuis 10 ans à Sherbrooke, aucun incident n'a été répertorié en lien avec cette soirée.