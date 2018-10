Il s'agit des premiers finissants de la formation offerte en français par le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) à Campbellton. La théorie est offerte en classe à Campbellton et transmise par vidéoconférence à une autre classe située à Grand-Sault.

Lyne Hottot, une étudiante, ne regrette pas du tout son retour en classe après 20 ans à travailler dans les bars.

Je suis pas mal excitée. Je suis pas mal contente d'être rendue là, d'avoir passé au travers. Ça n’a pas été facile. Retourner aux études après 20 ans, ça n’a pas été facile, mais je suis rendue là , dit-elle.

Après des mois à apprendre le métier avec des livres, à tester ses connaissances sur des mannequins, elle a eu récemment l'occasion de faire un stage en milieu de travail.

Ç’a été de super belles expériences. Il y en a que c'était meilleur que d'autres, mais c'est là que tu vois si c'est vraiment fait pour toi ou pas , indique Mme Hottot.

Des 16 étudiants qui ont entrepris la formation en juin 2017, six obtiendront leur diplôme dans les prochaines semaines et quatre autres devraient les suivre d'ici quelques mois.

Certains renoncent en cours de route

La majorité des étudiants a réussi l'exigeante formation théorique, mais certains ont démissionné lorsqu'ils ont vécu la réalité.

Là, après qu'ils sont vraiment dans le métier, ils voient ce qu'il en est. Ils ont passé quelques semaines au niveau de l'ambulance et ils se rendent compte que ce n'est vraiment pas pour eux autres , explique Jean-Guy Pelletier, responsable du programme au CCNB Campbellton.

Mais d'autres ont hâte de commencer à travailler

Avec la nouvelle cohorte qui a débuté en septembre, le nombre d’inscriptions avait plus que doublé. L'intérêt de plusieurs étudiants pour la profession n'est pas étranger à la pénurie de main-d'oeuvre en ce domaine.

Mariline Dubé, étudiante de Saint-Quentin, est convaincue de trouver un emploi dès qu’elle aura son diplôme.

Oui, c'est assuré. Si on réussit les étapes, on est choisi. Peu importe. Si ce n'est pas dans ma région, il y a quelque part au Nouveau-Brunswick un poste qui m'attend , affirme Mariline Dubé.

Les défis des services ambulanciers font souvent les manchettes au Nouveau-Brunswick. Toutefois, cela ne décourage pas de jeunes étudiants qui demeurent motivés à devenir ambulanciers. Photo : Radio-Canada/Serge Bouchard

J'aurais toujours voulu faire ce domaine-là. Puis là, plus ça va, plus on entend parler qu'ils en demandent. Donc, comme Mariline disait tout à l'heure, si on réussit tous, on est assuré d'avoir [un emploi] en sortant , ajoute Marie-Claude Duguay, étudiante de Balmoral.

Même s'il lui reste encore quelques étapes importantes à franchir, Lyne Hottot a bon espoir d'exercer sa nouvelle profession dès la mi-décembre.

Moi, j'adore ça. J'adore être avec le monde. J'adore prendre soin du monde, interagir avec le monde, être un membre de la communauté. Je me sens comme si je peux aider, conclut -elle.

D’après un reportage de Serge Bouchard