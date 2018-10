La Ville a collaboré avec l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM) pour ces célébrations.

Dans la tradition, la croyance veut que les proches décédés retournent brièvement sur la terre des vivants.

Les célébrations comprennent des ofrendas, ou autels, conçus pour les membres de la famille et les amis décédés, ainsi que des costumes colorés et des repas traditionnels. L'un de ces autels sera installé à la Maison du citoyen de Gatineau et sera ouvert au public.

Le jour des Morts est l’une des plus anciennes célébrations du Mexique. Les racines de cette célébration remontent au moins jusqu'à la période précolombienne , explique Gerardo Familiar qui enseigne à l'UNAM et participe à l'organisation des célébrations.

Et ce qui est intéressant à propos de cette célébration, c’est que lorsque les Espagnols sont arrivés au Mexique avec une nouvelle langue, une religion différente... cette tradition était si présente au Mexique qu’ils ont choisi de s’adapter pour en faire un rite acceptable qui pouvait s'intégrer aux célébrations catholiques , poursuit-il.

Pour plus d'informations sur les célébrations du jour des Morts, visitez le site de l'UNAM.

Du côté d'Ottawa, un défilé du jour des Morts aura également lieu le 3 novembre 2018 de 17 h à 22 h. L'événement comprendra des activités pour les enfants et de la cuisine mexicaine traditionnelle. Le défilé commence à l'édifice de l'horticulture du parc Lansdowne, situé au 1525, chemin Princess Patricia.