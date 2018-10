Comme ceux de l'autre caravane, ces migrants, pour la plupart honduriens, ont rejeté le plan d'aide du président mexicain leur offrant une couverture médicale, de l'éducation pour leurs enfants et du travail temporaire à condition qu'ils s'arrêtent et déposent des demandes d'asile dans les États du Chiapas et d'Oaxaca.

Ces migrants, dont des femmes et des enfants, sont arrivés mardi à Tapachula, où ils ont passé la nuit, après avoir parcouru 25 km. Ils avaient franchi en masse lundi le fleuve Suchiate après avoir été repoussés par les forces de l'ordre mexicaines sur le pont frontalier, où des heurts ont eu lieu, faisant un mort.

Le ministère de l'Intérieur mexicain a annoncé mardi que deux Honduriens recherchés par la justice de leur pays, l'un pour un triple meurtre et l'autre pour trafic de drogue, ont été arrêtés et renvoyés au Honduras par avion. Les autorités n'ont pas précisé dans quelle caravane ils circulaient.

La première caravane, qui rassemble environ 4000 personnes selon l'ONG Pueblos sin Fronteras, est arrivée mardi dans la localité de Juchitan, dans l'État d'Oaxaca, situé dans le sud du Mexique.

Les migrants passent la nuit sous des tentes dans un dépôt d'autobus désaffecté où étaient toujours visibles les traces du séisme de magnitude 8,2 qui a ravagé la ville le 7 septembre 2017.

Ces Honduriens et les défenseurs des droits de la personne mexicains qui accompagnent la caravane ont exigé que des autobus soient à mis à leur disposition pour gagner Mexico, située à 730 km, où ils veulent déposer des demandes de permis transitoire avant de reprendre leur route vers les États-Unis. Pour l'heure, leur demande n'a pas été entendue.

Craignant une « invasion » de son pays par ces migrants centraméricains, le président Donald Trump va déployer plus de 5200 soldats à la frontière américano-mexicaine, qui s'ajouteront aux quelque 2100 membres de la Garde nationale déjà mobilisés.

« S'ils demandent l'asile, nous allons les retenir jusqu'à ce que leur cas soit examiné. Nous les retiendrons, nous allons construire des villes de tentes, nous allons dresser des tentes partout là-bas », a déclaré le président américain lundi soir.