Il y a un des véhicules qui a terminé sa course dans le fossé. Le conducteur a été éjecté et a été blessé grièvement et on craint pour sa vie présentement tandis que le conducteur de l'autre voiture n'a pas été blessé, mais a été arrêté pour conduite avec les facultées affaiblies par l'alcool , explique la porte-parole de la Sûreté du Québec, Christine Coulombe.

La route a été complètement fermée à la circulation pour permettre aux enquêteurs de comprendre les circonstances de l'accident.