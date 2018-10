Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Les policiers à Sept-Îles constituent un détachement important, car la région est un point chaud avec une position stratégique au niveau des ports et de l'aéroport , aux dires du caporal et relationniste de la GRC, Erique Gasse.

Erique Gasse, relationniste et caporal pour la GRC Photo : Radio-Canada/Laurence Royer

C'est un point d'entrée, on le sait, au niveau du crime. Erique Gasse, relationniste et caporal pour la GRC

Dernier né des bâtiments de la GRC, l'édifice a été inauguré mardi en présence de journalistes qui n'ont pu visiter l'intérieur pour des raisons tactiques

Le porte-parole de la GRC précise que le nouveau détachement est doté de stations de travail, de cellules et de garages; tout pour mener à bien nos enquêtes, faire des interrogatoires et détenir les prisonniers.

À l'autre détachement, on n'avait pas de sous-sol, explique-t-il. Au niveau des archives, des documents et des dossiers qu'on veut entreposer ça devenait difficile. Ici, on est à la fine pointe de la technologie. On envoie un signal important au crime organisé. On est ici pour rester. On est ici pour longtemps et on est bien équipé.

Les six employés permanents enquêtent ainsi principalement sur des dossiers reliés à la sécurité nationale et au crime organisé. Le respect des frontières maritimes est aussi à l'ordre du jour.

Pour faciliter les expéditions en mer, la flotte de Sept-Îles comptera également d'ici quelques mois un second navire.

Le vaisseau nommé Caporal Kaeble V.C profitera d'ici quelques mois du renfort d'un second navire. Photo : Radio-Canada/Laurence Royer

Pour l'occasion, une quarantaine de dignitaires et de citoyens se sont réunis pour une courte cérémonie.

Il s'agissait d'une cérémonie protocolaire, car le bâtiment est occupé depuis déjà un an.

Le maire de Sept-Îles Réjean Porlier a assisté à l'inauguration officielle du bâtiment de la GRC. Photo : Radio-Canada/Laurence Royer

La GRC a un pied-à-terre sur la Côte-Nord depuis 1932. Le détachement ne comptait alors qu'un seul membre en service durant les mois d'été. Ce n'est qu'à la fin des années 1950 qu'un détachement permanent est créé.

Avec les informations de Laurence Royer