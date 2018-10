« Ce n'est pas correct de prendre le vêtement de quelqu'un, de le mettre pendant une journée et de prétendre devenir cette personne à votre façon, sans avoir à faire l'expérience de ce que signifie en réalité être discriminé chaque jour », a déclaré l’avocate crie Miranda Jimmy, cofondatrice du groupe Reconciliation in Solidarity Edmonton (RISE), à propos du déguisement porté dans cette ville.

Kate Gunn, la directrice des initiatives communautaires de la ville, a présenté ses excuses cette semaine concernant la publication de photos de son mari portant une tenue traditionnelle métisse dans les réseaux sociaux.

Miranda Jimmy estime que le costume est inapproprié, car il comprend une écharpe traditionnelle qui représente, selon elle, la culture et l'identité des Métis.

Pour sa part, Guy Savoie, doyen de l'Union nationale métisse Saint-Joseph, estime que parler d’appropriation culturelle dans de tels cas « c’est porter ça un peu loin ». Tout en assurant qu’il ne se sentirait pas offensé de voir quelqu’un porter la ceinture fléchée lors de l'Halloween, il ajoute que, selon lui, celle-ci n’est d’ailleurs pas la propriété des Métis.

Les Métis sont issus des voyageurs, mais ça ne veut pas nécessairement dire que les voyageurs appartiennent aux Métis. Guy Savoie, doyen de l'Union nationale métisse Saint-Joseph

La ceinture fléchée est d'ailleurs mise de l'avant chaque année lors du Festival du Voyageur à Winnpeg. Dans une déclaration écrite, le festival a indiqué être à l'écoute des inquiétudes soulevées relativement à l'appropriation culturelle.

L'organisation souligne toutefois que l'aspect de partage et de rassemblement qui vient avec la ceinture fléchée est non négligeable dans un contexte comme celui du festival.

« À l’époque des voyageurs, il y en avait qui étaient Métis, il y en avait qui étaient des Canadiens français, des Écossais, des Irlandais, toutes sortes de gens. Et l’habit avec les mocassins et la ceinture fléchée, c’est plus ou moins l’uniforme de l’époque », soutient l’historien Philippe Mailhot.

Philippe Mailhot, historien Photo : Radio-Canada

Il mentionne que les premiers voyageurs étaient des Canadiens français sous contrat qui transportaient des marchandises de l’est à l’ouest du Canada.

Certains d’entre eux, poursuit-il, sont restés dans l’Ouest et ont marié des femmes autochtones, donnant naissance à des enfants métis qui devenaient eux-mêmes des voyageurs.

C’est un mélange, et pour moi c’est un cadeau, on partage un héritage. Philippe Mailhot, historien

Selon lui, le bât blesse lorsque quelqu’un qui n’a pas d’origine métisse se présente néanmoins comme tel, « mais s’il se présente simplement comme une personne de l’époque des fourrures, je pense qu’il n’y a pas de problème », précise M. Mailhot.

Il conclut en appelant à une certaine prudence lors du choix des déguisements, rappelant que certains d’entre eux, comme les costumes nazis ou les masques censés représenter des personnes noires, se révèlent inappropriés.

Avec des informations de Rémi Authier