Selon cette étude, 6,4 millions de Canadiens réduisent ou éliminent complètement leur consommation de viande et 40 % n’en mangent qu’une à deux fois par semaine.

Toutefois, un Canadien sur deux affirme en consommer quotidiennement. L’échantillon étudié est de 1000 personnes.

Le graphique indique les habitudes alimentaires des Canadiens. Environ un sur quatre consomme de la viande une à deux fois par semaine. Photo : Radio-Canada

Réduire sa consommation de viande ne signifie pas toujours de devenir végétarien, explique le professeur, Sylvain Charlebois, qui a participé à l’étude.

On s'offre des options. On voit que de plus en plus de gens décident d'aller avec une diète flexible comme le lundi sans viande ou quelque chose comme ça. Sylvain Charlebois, professeur en management et en agriculture à l'Université Dalhousie, à Halifax

Une tendance surtout chez les femmes

D’ailleurs, le nombre de végétariens risque d’augmenter dans les prochaines années, souligne le chercheur. Les jeunes sont plus nombreux à adopter ces habitudes alimentaires.

On voit vraiment qu'il y a un momentum et c'est difficile de voir comment ça va diminuer avec le temps. On risque de voir le nombre de Canadiens adopter une diète végétalienne ou végétarienne augmenter , indique le chercheur.

Les hommes sont d’ailleurs moins enclins à envisager de réduire leur consommation de viande que les femmes.

Jonathan Stevenson soulève que l'offre de produit végétarien doit s'ajouter à l'offre des produits avec de la viande pour que sa boutique soit diversifiée. Photo : Radio-Canada

Jonathan Stevenson, gérant marketing à Dolma Food, un marché de Moncton, a remarqué cette tendance.

Sur les réseaux sociaux, il soutient recevoir de nombreuses questions concernant les produits végétariens et végétaliens offerts dans son épicerie.

Je pense que les gens vont se rendre compte, de plus en plus, des impacts environnementaux quand ça vient à la consommation de la viande. Jonathan Stevenson, gérant marketing à Dolma Food

Il y a une augmentation de la demande pour des produits végétariens, soutient Jonathan Stevenson. Photo : Radio-Canada

Sa boutique doit justement s’adapter : l’offre sans viande augmente sur ses tablettes, indique le gérant. Toutefois, il ne remarque pas une diminution des produits qui contiennent de la viande.