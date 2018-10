Un texte de Stéphany Laperrière

Jill Promoli dit avoir été amèrement déçue et fâchée par le dépôt du projet de loi 47, la semaine dernière.

Selon elle, les congés de maladie payés sont essentiels pour prévenir des décès comme celui de son fils, Jude, mort d'une grippe qu'il avait attrapée à la garderie en 2016.

Elle s'est exprimée sur les changements proposés par le gouvernement Doug Ford, lors d'une conférence organisée par le groupe de protection des travailleurs 15andfairness.

Plus les gens se sentent forcés d'envoyer leur enfant malade à l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens de rester à la maison, plus le risque de propagation des maladies est grand. Jill Promoli

Le médecin de famille Danyaal Raza, du Decent Work & Health Network, est du même avis.

Les groupes présents à la conférence de presse demandent l'abandon du projet de loi 47. Photo : Radio-Canada/Stéphany Laperrière

Il rappelle que de nombreuses entreprises assujetties aux normes ontariennes du travail oeuvrent dans l'industrie des services, notamment la restauration.

Adopter le projet de loi voudrait dire que davantage d'employés iraient au travail malades et infecteraient leurs collègues et leurs clients , dit-il.

On entend Doug Ford dire : "L'Ontario ouvert aux affaires", avec l'arrivée de la grippe, si le projet de loi était adopté, il faudrait plutôt dire : "L'Ontario ouvert aux maladies". Danyaal Raza, médecin de famille et membre du Decent Work & Health Network.

Outre l'abolition des congés de maladie ou d'urgence familiale payés, le Centre d'action pour les travailleurs dénonce l'érosion prévue aux conditions salariales des employés temporaires.

Le projet de loi 47, qui a franchi l'étape de la première lecture le 23 octobre 2018, et un document fourni par le groupe Parkdale Community Legal Services lors de la conférence de presse de mardi. Photo : Radio-Canada/Stéphany Laperrière

Le projet de loi viendrait abolir l'obligation pour une entreprise d'offrir le même salaire à ses employés temporaires et à temps partiel que celui offert aux employés permanents.

Ça incite les employeurs à embaucher des employés temporaires, qui sont deux fois plus susceptibles de subir des blessures en milieu de travail que les employés permanents. Deena Ladd, Centre d'action pour les travailleurs

Le ministère du Travail réagit

Lors de la période de questions, mardi, la ministre du Travail, Laurie Scott a affirmé que le projet de loi 47 assurait la protection des travailleurs tout en préservant les emplois dans la province.

Son ministère a également indiqué, par courriel, que l'Île-du-Prince-Édouard était la seule province canadienne à exiger que les employeurs offrent au moins une journée de congé de maladie payée.

Le projet de loi 47 prévoit trois jours de congé de maladie non payés, trois jours de congé pour obligations familiales non payés et deux jours de congé de deuil non payés.

Ces huit jours sont conformes à ce que prévoient l'Alberta et la Colombie-Britannique et peuvent être pris sans crainte de congédiement , indique sa porte-parole Janet Deline.

La loi actuelle prévoit deux jours de congé payés et huit jours de congé non payés pour maladie ou urgence personnelle ou familiale.