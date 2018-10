Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Paul Bernardo, qui est en détention depuis son arrestation en 1993, était admissible en avril à la libération conditionnelle après plus de 25 années passées en grande partie en confinement solitaire. Il avait préféré attendre six mois supplémentaires avant d'être entendu devant la Commission, qui lui avait finalement refusé la libération d'un jour sous escorte et la libération conditionnelle complète.

La Commission avait attentivement écouté les mères de Leslie Mahaffy et de Kristen French ainsi que l'une des 14 victimes de viol de Paul Bernardo. La commissaire Poirier avait notamment répliqué à Paul Bernardo que ses crimes avaient anéanti la vie de nombreuses victimes et celle de leurs familles.

Doug et Donna French arrivent aux audiences de la Commission en compagnie d'autres membres de leur famille. Photo : La Presse canadienne/Lars Hagberg

Dans un document de 10 pages, la Commission explique notamment que Bernardo démontre « une pauvreté d'introspection » par rapport aux « meurtres sadiques » qu'il a perpétrés. Elle dit douter qu'il ait véritablement mesuré la cruauté de ses crimes, parce qu'il en rejette la faute sur un problème d'anxiété qu'il s'est autodiagnostiqué en prison.

Sa faible estime de lui-même est un signe qu'il fait preuve d'un manque d'introspection au sujet de sa personnalité de criminel. Rapport de la Commission des libérations conditionnelles du Canada

La Commission lui reproche par ailleurs de s’apitoyer sur son sort et de dissocier sa personnalité de ses actions, bien qu'il ait reconnu l'horreur de ses crimes. « Vous avez encore beaucoup de travail à faire pour gérer vos émotions », poursuit le rapport.

Elle reconnaît seulement que Paul Bernardo s'est bien conduit en détention depuis plus de 25 ans, qu'il n'a jamais consommé de drogue en prison et qu'il n'a jamais été violent, même lorsqu'il était la cible de menaces d'autres détenus.

La Commission se questionne toutefois sur la capacité de l'assassin à accepter des idées contraires aux siennes, ce qui ne lui permet pas d'entamer un processus d'introspection pour changer de personnalité.

Elle fait référence aux propensions qu'il a démontrées dans le passé lorsqu'il n'était pas d'accord avec les conclusions du personnel médical qui le soignait. En 1993, Paul Bernardo a reçu un diagnostic de déviance sexuelle associée à la psychopathie.

Le double meurtrier et violeur en série Paul Bernardo il y a plus de 25 ans. Photo : La Presse canadienne/Frank Gunn

La Commission s'inquiète en outre du fait que Bernardo a entretenu en 2014 une relation avec une femme de la communauté qu'il appelait au téléphone et avec laquelle il échangeait des lettres. Elle écrit que ces lettres et ces appels revêtaient « un caractère sexuel intense » proche des crimes qu'il a commis 25 ans plus tôt.

À l'époque, le personnel carcéral s'était d'ailleurs montré inquiet de la rapidité avec laquelle le meurtrier s'était entiché de cette femme, à plus forte raison lorsqu'elle a mis fin à sa relation avec lui.

La Commission écrit d'ailleurs à ce sujet que les psychopathes ont plus tendance que les autres à commettre à nouveau des crimes à caractère sexuel. « Il est de notre opinion que vous représenteriez un risque excessif pour la société si vous deviez être libéré dans la communauté », conclut-elle.