Un texte de Tanya Neveu

Le président de la Fabrique Notre-Dame du Mont-Carmel, Robert Pâquet, conservera plusieurs souvenirs de l'église de Fugèreville, là où, enfant, il a été serveur de messe.

Aujourd'hui, il doit toutefois se rendre à l'évidence. On vit des quêtes et puis des dons. Quand il n'y a pas de gens, il n'y a pas de quête, il n'y a pas de don. La fabrique fonctionnait sur ses placements. En entreprise, on ne peut pas se permettre ça , dit-il à regret.

L'église de Fugèreville a été construite en 1921, en plein cœur du village.

Des citoyens de Fugèreville tenteront de trouver une deuxième vocation à leur église. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Sa finition est en bois et deux clochers sont érigés au sommet du bâtiment, ce qui lui donne un cachet unique.

À ce qu'on m'a dit, au niveau du patrimoine, il y a seulement trois églises comme ça au Québec. Nous, on est chanceux, on en a une au Témiscamingue , dit M. Pâquet avec fierté.

Une seconde vie

La municipalité de Fugèreville fera l'acquisition de l'église au coût du 108 000 $, ce qui représente les frais exigés pour la réfection de la toiture l'été dernier.

Un comité sera mis sur pied pour lui donner une autre vocation. Déjà, depuis deux ans, des visites guidées sont organisées.

L'église Notre-Dame du Mont-Carmel, de Fugèreville, a été nommée monument historique en 1985. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

La directrice générale de la municipalité, Claudette Lachance, explique que les citoyens souhaitent conserver ce joyau patrimonial.

Notre premier souci, c'est de conserver la structure. C'est un bien culturel reconnu. C'est un comité de citoyens qui va se pencher sur la question et qui prendra les décisions , affirme-t-elle.

L'église de Fugèreville a été nommée monument historique en 1985.