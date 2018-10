Les recommandations proviennent de la famille de Mme Missen, de l'avocat du coroner, des avocats de la Ville de Sudbury, des avocats des répartiteurs du 911 et de l'agent de la Police provinciale de l'Ontario (PPO) impliqué dans l'affaire Missen.

Kathryn Missen pouvait habituellement gérer elle-même ses crises d'asthme, mais durant l'après-midi du 1er septembre 2014, à Casselman, elle a téléphoné au 911.

Alors qu'elle était en état de détresse médicale, son appel a été dirigé à North Bay, où l’opératrice pouvait l’entendre, mais n’était pas en mesure de comprendre ce dont elle avait besoin. Son appel a alors été transféré au centre d’appels de Smiths Falls, à environ 100 km de la résidence de Mme Missen.

Nous croyons qu’elle était inconsciente à ce stade-là. Alors, lorsque le répartiteur de Smiths Falls a reçu l’appel et s’est fait dire par l’opératrice de North Bay ''J’ai une dame au bout du fil. Je ne sais pas ce qu’elle veut. Elle est encore là, mais elle n’a rien dit'' – malheureusement, l’urgence de la situation n’a pas transpiré , a affirmé la soeur de la défunte. Alors, le répartiteur de Smiths Falls tentait d’entrer en contact avec Kathryn et il n’y avait plus rien au bout du fil.

La dame de 54 ans, qui habitait seule à l’époque, a été retrouvée morte deux jours plus tard après que des voisins inquiets eurent contacté les autorités.

L’employé du 911 a été temporairement rétrogradé à la suite de ces événements.

Le jury au travail

Le jury va entre autres examiner au cours des prochaines heures les propositions suivantes :

Établir un système de répartition informatique compatible pour que tous les répartiteurs du 911 et les agents de police puissent voir l'information obtenue de l'appelant;

Un système de répartition informatisé qui met en évidence les informations critiques concernant l'appelant;

Un système d'appel radio qui permet aux intervenants de parler directement entre eux;

Un système d' « appel silencieux », comme celui du Massachusetts, qui permet à un appelant qui ne peut pas parler de demander aux pompiers, à la police ou aux ambulanciers paramédicaux de composer un code sur son clavier;

Un système par lequel les gens enregistrent volontairement leurs renseignements médicaux d'urgence à la police, aux pompiers et aux ambulanciers pour faciliter les interventions à la suite d'un appel au 911.

Consensus entre la police, les pompiers et les ambulanciers sur la terminologie d'urgence et les codes de priorité.

Une première question standard pour chaque appel au 911. Par exemple : Avez-vous besoin de la police, des pompiers ou d'une ambulance?

La famille de Kathryn Missen souhaite la création d'un organisme qui enquêterait sur les problèmes de fonctionnement du 911.

Le jury pourrait revenir avec une sélection de recommandations au cours des prochains jours.

Avec les informations de Gilles Taillon