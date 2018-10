Après avoir franchi gratuitement la petite porte rouge de la vieille bâtisse, située dans la municipalité rurale de De Salaberry, les visiteurs grimperont une volée d’escaliers grinçants pour entamer, à l’étage, un véritable parcours du frisson.

Gaby Tétrault, nouveau conseiller dans la municipalité de De Salaberry et porte-parole pour la maison hantée, informe que celle-ci sera ouverte dès le 31 octobre, de 18 h 30 à 21 h et le 2 novembre, de 19 h à 21 h, voire plus tard pour chacun des jours si les visiteurs sont au rendez-vous.

La maison hantée de Saint-Malo pourra accueillir les visiteurs après 21h si ceux-ci se montrent nombreux. Photo : Radio-Canada

Le but du projet est de récolter des dons pour l’aréna de Saint-Malo qui a récemment dû investir dans une autre zamboni, explique-t-il.

Pour faire vivre une expérience aussi horrible que possible aux visiteurs, Gaby Tétrault précise que chacune des neuf pièces de la maison possède un thème particulier, qui va du cimetière à la boucherie, en passant par les clowns ou des références aux films d’horreur Saw.

Gaby Tétrault, nouveau conseiller dans la municipalité de De Salaberry et porte-parole pour la maison hantée, informe que celle-ci sera ouverte dès le 31 octobre, de 18h30 à 21h et le 2 novembre, de 19h à 21h, voire plus tard pour chacun des jours si les visiteurs sont au rendez-vous. Photo : Radio-Canada/Fernand Detilleux

Pendant le parcours, les grands et les petits trouveront des personnages animés, mais aussi des acteurs faits de chairs et d’os sur leur chemin. Gaby Tétrault s’attend à voir près de 1000 personnes défiler durant les deux soirées.

« Les gens ont mis beaucoup d’efforts dans ce projet », souligne-t-il. Les pièces ont, en effet, été décorées par des familles et grâce aux dons du public et de diverses entreprises locales.

Beaucoup d’heures, beaucoup d’argent, beaucoup de fun, puis beaucoup de stress en même temps. Gaby Tétrault

Au total, c’est plus d’une quarantaine de personnes qui ont participé de près ou de loin au projet, en donnant de leur temps, en faisant des dons ou en se portant volontaires pour animer la maison hantée, indique le conseiller.

Un projet familial

Si ce projet a vu le jour, c’est grâce à trois familles de Saint-Malo qui, deux semaines avant le jour d’Halloween l’année passée, avaient décidé de construire une maison hantée dans une de leurs cours arrière.

L’initiative avait connu un franc succès puisque 300 enfants en avaient profité, selon Gaby Tétrault.

Chacune des neuf pièces est décorée selon un thème particulier, ici, le cimetière. Photo : Radio-Canada/Fernand Detilleux

Yves Ménard, qui fait partie de l’une des trois familles et qui possède l’ancienne école de Saint-Malo, avait alors proposé de remettre le couvert dans l’ancienne école cette année, avant que des rénovations soient engagées.

C’est ainsi que durant huit semaines, dès le début du mois de septembre, la communauté s’est attelée à la tâche pour faire sursauter les plus jeunes, mais aussi les plus grands qui ont gardé leur âme d’enfant.

Quant à savoir si une autre maison hantée ouvrira ses portes l’année prochaine, Gaby Tétrault demeure évasif, car cela demande beaucoup d’énergie, mais avoue que c’est probable dans l’hypothèse où un autre local serait disponible.