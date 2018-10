Comme 65 autres commissions scolaires visées par un recours collectif qui s'est conclu en juillet dernier, les commissions scolaires du Chemin-du-Roy, de l'Énergie et la Riveraine devront rembourser l'équivalent de 28,49 $ par enfant qui fréquentait l'école publique primaire ou secondaire pour chacune des années ciblées.

En tout 68 des 72 commissions scolaires de la province doivent rembourser 153,5 millions de dollars, ce qui équivaut à 3,2 millions de dollars pour la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, 1,8 million de dollars pour la Commission scolaire de l'Énergie et 840 000 $ pour la Riveraine. Ce sont les commissions scolaires qui doivent s'assurer que les parents touchés reçoivent leur argent. La majorité d'entre elles ont retenu les services du groupe Collectiva pour émettre les chèques, ce qui devrait débuter en février.

À la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, qui a déclaré un déficit record l'an dernier de plus de 4 millions de dollars principalement attribuable au Complexe sportif Alfonse-Desjardins, le défi budgétaire est de taille.

Le directeur général, Luc Galvani, assure malgré tout que les élèves n'en ressentiront pas les impacts. On va voir de quelle façon on est en mesure de se dégager des marges de manoeuvre pour soit financer certaines activités ou revoir carrément la structure de certaines activités , précise-t-il.

Ce recours collectif, initié par une mère du Saguenay, force aussi toutes les écoles de la province à revoir les frais imposés pour certaines fournitures scolaires et certains services. Alors que la période des inscriptions pour la rentrée 2019-2020 approche à grands pas, la Commission scolaire du Chemin-du-Roy avoue qu'elle nage en eaux troubles.

La Loi sur l'instruction publique ne contient pas de liste détaillée de ce que les parents doivent payer ou non. Elle prévoit qu'un élève « a droit à la gratuité des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études ». Elle précise toutefois que « ce droit à la gratuité ne s’étend pas aux documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe. Les crayons, papiers et autres objets de même nature ne sont pas considérés comme du matériel didactique ».

En juin, l'ancien ministre Sébastien Proulx a émis une directive ministérielle pour clarifier la situation, la situation n'est toutefois pas complètement limpide pour la Commission scolaire du Chemin-du-Roy où pas moins de 600 listes de frais qui sont chargés aux parents ont été révisées