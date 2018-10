On ne comprend pas du tout les raisons qui ont mené le BST à prendre une telle décision. Pas plus tard que cet été, un train transportant du diésel et du propane a déraillé à Saint-Polycarpe. Heureusement, personne n’a été blessé, mais les risques sont toujours présents , a déclaré par communiqué le président de la FQM, Jacques Demers, mardi.

La FQM rappelle que plus de 500 municipalités au Québec sont traversées par une ligne de chemin de fer et sont susceptibles de subir un accident impliquant le transport de matières dangereuses. Un colloque sur la sécurité ferroviaire en mars dernier à Lac-Mégantic avait tablé sur l'importance pour les municipalités de surveiller les matières dangereuses qui transitent par leur territoire.