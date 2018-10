La société qui gère l'édifice depuis sa fermeture en 2014 affirme qu'elle veut trouver le meilleur prix pour l'ancienne prison.

Infrastructure Ontario a laissé à Buckingham Realty Windsor le soin de gérer la vente de l'édifice.

Le représentant de la compagnie, Marty Pedersen, affirme que la bâtisse sera vendue à l'acheteur qui a une vision et assez d'argent pour que les rénovations nécessaires soient effectuées .

La vente de la propriété située au 378, rue Brock dans le quartier Olde Sandwich inclut l'immeuble adjacent qui était utilisé comme dépôt d'archives et le stationnement du Mackenzie Hall.

L'entrée de la prison porte l'inscription « Essex County Gaol ». « Gaol » est l'ancienne épellation de mot anglais « jail ». Photo : Radio-Canada/Floriane Bonneville

La prison a été construite en 1924 après la destruction de l'ancien pénitencier du comté d'Essex.

L'intégralité de la propriété fait partie du site patrimonial et de conservation de Olde Sandwich qui a été désigné en 2012.

Le groupe qui achètera cette propriété devra respecter les normes et restrictions entourant un édifice patrimonial , selon Ian McConachie, d'Infrastructure Ontario.

M. McConachie soutient également que tout plan de rénovation devra être approuvé par le conseil municipal et les lois sur le zonage avant d'être mis en branle.

La communauté mécontente

Le conseiller municipal du quartier se dit inquiet de la mise en vente de l'ancienne prison. Selon Fabio Costante, la communauté voulait qu'elle soit transformée en musée.

L'espoir est qu'elle reste destinée à un usage public , explique-t-il.

Un résident du quartier Olde Sandwich et activiste Terry Kennedy. Photo : Radio-Canada/Floriane Bonneville

Pour Terry Kennedy, un activiste et résident du quartier, la vente de l'ancienne prison est une tragédie. Il estime que la Ville de Windsor ne se soucie pas de l'héritage de l'ancienne prison et du patrimoine européen et autochtone du quartier.

Ils tournent le dos à Olde Sandwich, et nous ne cessons de grandir depuis les 20 dernières années. Nous avons 500 000 visiteurs par année en raison de notre histoire, mais la Ville continue à détruire nos édifices patrimoniaux , souligne-t-il.

Selon lui, les 17 000 résidents sont capables de raconter l'histoire de leur quartier bien mieux que ceux du centre-ville, qui a éradiqué son histoire au profit du béton et de la commercialisation.

M. Kennedy ajoute qu'il trouve triste que le maire décide de rendre publique la vente de cette prison un mois avant que le conseil municipal ne soit assermenté. Pour lui, la transaction a été planifiée sans avoir consulté les gens de la communauté.

Infrastructure Ontario accepte les offres jusqu'au 23 novembre.